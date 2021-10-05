外媒引述知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）正在制定「外國公司問責法案」的實施細節，相關規則也在敲定中。SEC預計，美國監管部門若無法獲得包括中概股在內的公司涉及2021年財務狀況的審計底稿，可能會在2022年將這些公司標記為問題公司。

早在3月下旬，SEC就公布了臨時修正案，為「外國公司問責法案」鋪路，要求在美股上市的外國公司，若連三年「不遵守」美國審計標準將遭到下市。美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）也在9月下旬通過一項新框架，將有助於PCAOB實施「外國公司問責法案」。

華爾街日報4日報導，此一行動將導致中美兩國加速脫鉤，並波及持有200多家在美上市中概股的投資者，這些證券總市值約為2兆美元。

值得注意的是，SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）近期多次親上火線大談中概股問題。詹斯勒曾在8月下旬承諾，將嚴格執行中概股需要在三年內遵守允許美方檢視審計底稿的規定，並指相關公司若不遵守規定，最快會在2024年於紐交所或那斯達克交易所下市。

受此影響，一些投資者已將所持中資企業的美國存託憑證（ADR）轉換成這些公司在港交所交易的股票。紐約基金管理公司WisdomTree Investments於2020年底將旗下一些EFT持有的阿里巴巴ADR，轉換成阿里港股股票。

量化投資專家任麗倩表示，WisdomTree正在監測香港的交易量，以決定是否將其他中概股的ADR也轉換成它們在港上市的股票。

荷寶（Robeco）新興市場股票團隊負責人帕溫海（Wim-Hein Pals）則表示，從2020年到2021年初，已將手中所有中概股ADR盡可能轉換成它們在港上市的股票。中概股ADR目前在帕溫海所管理的新興市場投資組合（規模約14億美元）中只占1.5％。

帕溫海認為，未來幾年流動性將逐漸地轉移到香港，會有越來越多的投資者選擇在港上市的公司，而忽略這些公司在美掛牌的股票。

(時報資訊)