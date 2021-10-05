大陸電腦巨頭聯想集團有望以紅籌身份返回陸股上市，集資人民幣（下同）100億元。上交所日前正式受理聯想在科創板發行中國存託憑證（CDR）的申請，消息帶動港股聯想集團4日走揚，收盤漲近10％。

上交所科創板網站9月30日晚公布，受理聯想集團上市申請。在大陸十一假期休市後，港股4日開盤後大盤恒生指數暴跌，但聯想集團逆市大漲，開盤便高漲7.5％，盤中漲幅一度超過11％觸及9.32港元的近4個月高點，收盤漲約9.8％報9.19港元，成交10.93億港元。聯想集團大股東聯想控股4日午後亦不斷擴大漲幅，收盤漲3.97％報15.7港元。

野村報告指出，預計聯想集團能快速展開投資人推介會，順利的話將在一至二個月內於科創板掛牌。看好聯想複製中芯國際、上海復旦、中國中車等返回陸股的模式，預計聯想集團H股在返A上市前股價能大幅走揚，維持聯想的目標價10港元。

據聯想集團招股文件，擬以發行CDR的方式在科創板上市，將發行不超過13.38億股，不超過發行後股份總數的一成，按照1股對1份CDR的比例進行轉換，發行不超過13.38億份CDR。

聯想此次預計募資100億元，其中55億元擬投入新產品與解決方案項目，預計在雲網融合新基建項目中投入26.25億元，該項目建造面向5G時代的各類基礎設施。此外將在行業數位化智慧化解決方案中投入21.25億元。上述項目實施週期均為36個月。

大陸證監會剛在9月17日公布「關於擴大紅籌企業在境內上市試點範圍的公告」，將返陸上市紅籌企業產業範圍擴充，如新一代資訊技術、新能源、綠色環保等便被納入，聯想也成為該公告之後，首家以CDR形式返回A股的紅籌企業。

此前從境外返科創板上市的紅籌多為半導體企業，聯想集團有望帶來新氣象，且聯想年均逾100億元的研發投入力度，也在所有科創板企業居冠。

不過近期大陸對股市的監管法規變化劇烈，聯想集團指出，截至招股文件簽署時，大陸境內未有法規認定VIE協議無效，但如果未來對有VIE協議強制性規定，聯想集團可能無法繼續透過協議架構控制公司，將有被處罰、組織架構調整等風險。

(時報資訊)