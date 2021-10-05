大陸新能源車市場持續火爆，日前蔚來汽車、小鵬汽車等造車新玩家紛紛宣布9月銷量破萬，老牌霸主比亞迪4日也公告，9月銷量突破7萬輛繼續領先各品牌，並以逾250％的年增速位居前列。

比亞迪H股4日漲跌互現，收盤跌0.49％報241.8港元。比亞迪在4日傍晚公布9月份產銷數據，期間新能源車銷量達到71,099輛，創單月新高，年增257.62％。累計2021年前九個月新能源車銷量報337,579輛，年增204.29％。

比亞迪新能源車中，插電式混合動力車型表現最為突出，9月銷量成長428％達到33,716輛，僅落後純電動車不到3千輛。2021年前九個月插電式混合動力車銷量也達到145,674輛，大增470.98％。

近期全球車市仍在晶片短缺的烏雲籠罩下，各國新能源車生產與銷量並不穩定。但綜合近期大陸各家造車廠商的數據，反映出大陸新能源車市場仍處於火爆狀態，除比亞迪以高增速高銷量領跑外，其他大陸造車品牌都在9月創造佳績，蔚來汽車銷量達1.06萬輛、年增長126％，小鵬汽車銷量達1.04萬輛、年增長199％。

與蔚來、小鵬齊名的理想汽車9月表現差強人意，銷量7,094輛，年增103％。另一品牌哪吒汽車則快速崛起，9月銷量達到7,699輛，年增281％，是唯一增速壓過比亞迪的廠商。

相較於其他造車新玩家，比亞迪仍保持著體量以及增速的領先。根據瑞信最新報告指出，比亞迪9月銷量表現強勁，維持「優於大盤」的評等，維持比亞迪H股目標價320港元。

(時報資訊)