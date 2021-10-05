大陸煤炭供應緊張，多省市限電限產的問題至今未解。瑞銀4日報告指出，限電將對經濟增長造成衝擊，預估將會拖累第四季GDP增速下降約0.5個百分點。不過瑞銀認為，大陸官方為避免能源和電力急遽緊縮，將會微調措施，適度放寬能耗雙控力度。

路透報導，瑞銀中國首席經濟學家汪濤在報告指出，2021年前八個月，大陸經濟復甦帶動能源需求強勁，惟水電產量反較上年同期下跌1％，加大對燃煤發電的需求。另一方面，大陸國內煤炭產量年增僅4.4％，煤炭進口更較上年同期大減10.3％，煤炭短缺的壓力顯著增加。

瑞銀表示，由於國際煤炭價格不斷飆升，但大多數燃煤電廠卻受制於低電價要求，致使其利潤大幅下降，讓燃煤電廠不願擴大發電，加劇電力短缺的惡性循環。

根據「十四五規劃」要求，大陸全國單位GDP能源消費量每年須降低2.7％，2021年上半年大陸製造業出口強勁，全國發電量年增15.1％，高於實質GDP年增率的12.7％，能源消費強度不減反增，必須在下半年追趕進度才可能達成年度目標。

瑞銀指出，要達到年度能耗目標，耗電量必須從上半年的成長16.2％放緩至下半年的-2％，達標壓力極大。

報告稱，可能會拖累大陸第四季GDP增速因此下跌0.5個百分點的壓力。該行續指，若是官方適度微調放寬能耗雙控管理，預估對第四季GDP實際衝擊可能稍微降低到0.3～0.5個百分點。

汪濤認為，因限電限產對經濟衝擊甚巨，預計官方可能暫時微調放寬「雙控」措施，包括利用差別化管控來完善政策執行，以避免電力和能源急遽緊縮。

(時報資訊)