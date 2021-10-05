正值大陸「十一」假期，民眾掀起電影熱，為近月以來票房低迷的電影院帶來絡繹人潮。以「長津湖」為首的「十一」檔期，總票房已於4日突破人民幣（下同）25億元。戰爭片「長津湖」以抗美援朝為背景，橫掃院線，一舉打破11項大陸影史紀錄。

綜合陸媒報導，大陸導演陳凱歌及香港導演徐克、林超賢監製及導演的「長津湖」，由「戰狼」吳京、易烊千璽領銜主演。內容以抗美援朝戰爭中「長津湖戰役」為背景，講述71年前大陸人民志願軍第9兵團在戰場的故事。

「長津湖」作為博納影業「中國勝利三部曲」之一，該片投資金額達13億元，拍攝用時近200天，製作、投資規模和拍攝歷時皆創下大陸影史之最。上映後表現更打破大陸影史「十一」檔戰爭片單日票房紀錄、大陸影史「十一」檔首映日場次紀錄等11項影史紀錄。

「長津湖」超越「八佰」先前所創下的單日最高票房成績，成大陸影史歷史題材電影單日票房冠軍。此外，由吳京、章子怡、徐崢和沈騰執導的多段式劇情片「我和我的父輩」表現同樣不俗，二部電影在「十一」檔總票房占據超過90％。

陸媒引述北京電影院工作人員表示，「長津湖」單日排片20場，從早上9點開始，每40分鐘就有1場，幾乎場場爆滿。「我和我的父輩」則排片四場，其他「十一」檔期電影排片則僅有一場。

值得注意的是，IMAX影視體驗深受民眾喜愛。IMAX中國4日表示，IMAX在「十一」黃金周期間，以8,500萬元刷新四日首周末上映紀錄。這是繼2020年後，連續第二年創紀錄表現，且較2019年增幅25％的票房基礎上再創新高。

中金公司預估，2021年大陸「十一」檔票房有望達到41～49億元大關，成績約已恢復至2019年同期水準。

此外，大陸飯店、景點門票等網路訂單均在連假期間全面上漲。中國銀聯數據分析師胡偉表示，旅遊、出行、餐飲、購物是假期消費主力。住宿方面，2021年「十一」假期前三天的日均消費金額較2020年同期增長21％，餐飲和購物消費金額更年增超過三成。

(時報資訊)