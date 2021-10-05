大陸用電大省廣東近日為解決供電問題動作頻頻。廣東省國資委主任李成3日赴廣東能源集團督導時強調，該集團作為廣東實力最強、規模最大的省屬能源國企，要堅決扛起發電企業保供電的主體責任。

「廣東國資」微信公眾號消息指出，李成3日帶隊到廣東能源集團沙角C電廠、寧洲專案督導落實電力保供工作，並針對該集團提出四大要求：一、充分發揮省屬能源國企「頂樑柱」作用。二、研究完善保供電措施。三、在解決困難中發現新的發展機遇。四、高度重視安全生產和常態化防疫。

另一方面，廣東9月30日打響大陸調整電價第一槍，10月1日起除了拉大峰谷電價差距，另在原本低谷、平段、高峰三個時段以外，於夏季增設尖峰時段，且電價比高峰高出25％，目的在引導、鼓勵企業錯峰用電，要讓能源使用效益最大化。

同時，大陸高層也高度重視供電問題。繼9月30日大陸國務院總理李克強會見28國新任駐中國使節時強調，將保證能源電力供應後，10月1日再傳出，主管能源和工業生產的國務院副總理韓正，要求國有能源企業要「不惜一切代價」，確保今冬供電。

人民日報報導，大陸國資委主任郝鵬近日則對央企做好目前及今冬明春，保電、保煤、保暖工作進行部署安排，並要求央企全力以赴做好能源保供工作。

由於大陸央企提供當地近四分之一的煤炭產量，為大陸電煤（用於燃煤發電廠的燃料煤）供應發揮重要作用。

郝鵬表示，要把落實煤炭增產、增供作為目前工作重中之重，進一步加強對需求形勢分析研判，在嚴格執行大陸政策前提下，依法合規加快釋放煤炭先進產能。

對此，大陸國家電網公司表示，要把保障電力安全供應作為首要任務，強化統一調度，做好負荷預測，優化電網控制策略，確保電網安全穩定運行。路透援引俄羅斯電力出口商Inter RAO於1日表示，應大陸國家電網請求，Inter RAO將把10月向大陸北方省份供應的電力增加一倍。

另外，大陸國有「三桶油」（中石油、中石化、中海油）也在全力推動天然氣保供。其中，中石油旗下各油田繼續擴大生產天然氣，確保各氣田產能在冬季全部釋放。中石化天然氣分公司則預計，10月底形成16.9億立方公尺有效工作氣量，年增15.5％。

(時報資訊)