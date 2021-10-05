近來美國房貸利率與房價同步上漲，房價漲幅已連續四個月創歷史新高，30年固定房貸利率則升破3％大關，對購屋族來說買房的壓力無比沉重。

根據房貸機構房地美的資料，在截至9月30日止的當周，美國30年期固定房貸平均利率來到3.01％，為7月初來首度升破3％，較前一周大漲23個基點。一年前同期，30年期固定房貸平均利率為2.88％。

Realtor.com首席經濟學家哈爾（Danielle Hale）表示，「與一年前相較，購買一間房屋平均每月房貸負擔大約多出150美元，其中25美元來自於利率上揚，125美元是房價上漲。」

上周15年期固定房貸平均利率上揚13個基點，來到2.28％，而依據5年期美國公債殖利率浮動的指數型房貸平均利率則為2.48％，較前一周上揚5個基點。

房貸利率主要是隨著美國公債殖利率上揚，由於聯準會（Fed）暗示於11月啟動縮減購債，最快明年下半年就會升息，美國公債殖利率應聲跳漲，上周一度衝上今年6月以來新最高。

高頻經濟首席美國經濟學家法洛奇（Rebeela Farooqi）指出，「整體來說目前房貸利率仍偏低，有利支撐需求，不過一旦Fed開始縮減購債，推升利率走高，買屋的低利率誘因就會消除。」

此外，根據亞特蘭特聯準銀行的資料，美國房價飆速上漲，但民眾所得無法跟上，導致購屋族房貸負擔能力愈來愈弱。

根據統計，美國目前一般家庭每月用於房貸支出的所得占比達32.1％，創2008年11月以來最高。

根據亞特蘭大聯準銀行的資料，7月美國房價中位數為342,350美元，較去年同期大漲23％，家庭年所得中位數則為67,031美元，一年來僅微增3％。

(時報資訊)