由沙烏地阿拉伯主導的石油輸出國家組織（OPEC）跟俄羅斯為主的非OPEC陣營，所組成的產油國聯盟OPEC＋，4日舉行線上部長級會議。儘管外界要求增產壓力大，但OPEC＋維持11月每天提高40萬桶原油產量計畫不變。國際油價聞訊大漲3％，布蘭特原油逼近82美元。

在OPEC＋維持產油政策不變下，紐約西德州近月原油期貨價4日盤中每桶上漲3％報約78.18美元，為2014年初來新高。倫敦布蘭特近月期油上漲3.3％報81.94美元，則為2018年初以來新高。

在開會之前，知情人士透露OPEC＋可能維持目前產油協定，即11月每天增產40萬桶，以權衡新冠疫情持續擴散，導致石油消耗國要求油價下降來減緩經濟衝擊的威脅。

國際報價基準的布蘭特油價，其近月期貨價今年來大漲約50％，目前每桶約80美元。主要是今年來全球經濟復甦，帶動能源需求同時，供應鏈中斷影響能源供給，從而刺激油價走高。

路透引述知情人士的消息報導，外界要求OPEC＋增產聲浪愈來愈大，OPEC＋則害怕第四波新冠疫情衝擊能源需求，沒有產油國希望為因應疫情而做出重大舉動。

OPEC＋7月同意至少在明年4月底之前每一個月，每天提高40萬桶產量。OPEC目前仍執行其每天減產580萬桶計畫。提高每天產量目的，只是變相地把這減產計劃的規模逐步縮小至結束。

知情人士指目前每天增產40萬桶是最符合市場供需情況。但美國官員已向沙國表示對油價高漲表示憂慮，另一石油消耗大國印度也呼籲產油國增產。

摩根大通最近報告表示，不預期OPEC＋把每天增產幅度提高超過其目前承諾的40萬桶。

(時報資訊)