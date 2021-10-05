眾所矚目的《007：生死交戰》上周末首映在全球締造1.191億美元票房佳績，成為美國電影協會首部在疫情期間海外票房破億美元的電影。總計第一部007電影自1962年上映以來，至今已在全球創造逾70億美元票房收入，當中又以丹尼爾克雷格（Daniel Craig）主演的007電影最賣座，以近33億美元票房居冠。

　《007：生死交戰》上周末在日本、香港與德國等24國上映，預估在全球囊括1.191億美元票房，並於涵蓋英國在內等21國創下疫情期間最佳周末首映票房紀錄。

　這部電影目前尚未在美國與中國大陸播映，預計上映時間分別為10月8日與29日。

　受疫情影響，製作007系列電影的米高梅控股公司（MGM）就如同其他電影公司一樣，曾四度延後這部電影的上映時間。

　此外，《007：生死交戰》是丹尼爾克雷格飾演詹姆士龐德第五部、也是他卸下007身分的最後一部作品。

　自從第一部007電影於1962年上映，就在全球吸引了無數的忠實影迷。該電影系列雖然一拍已將近60年頭，但截至目前人氣仍舊歷久不衰，共計在全球創造70.09億美元票房成績。

　總計迄今007系列電影已有25部上映，而且擔任歷代詹姆士龐德的演員也有7人，分別是史恩康納萊（Sean Connery）、大衛尼文（David Niven）、喬治拉贊貝（George Lazenby）、羅傑摩爾（Roger Moore）、提摩西達頓（Timothy Dalton）、皮爾斯布洛斯南 （Pierce Brosnan）與現任的丹尼爾克雷格。

　自從丹尼爾克雷格在2006年開始主演《007首部曲：皇家夜總會》後，直到上周末上映的《生死交戰》，他所主演的這五部007電影已在全球創下近32億美元票房收入。事實上他在2012年演出的《空降危機》，更締造首部在全球票房超過10億美元的007電影。

(時報資訊)

#票房 #電影 #007

主要市場指數

紐約道瓊
34002.92 -323.54(0.94%)
05:04
S&P500
4300.46 -56.58(1.30%)
05:04
Nasdaq
14255.48 -311.21(2.14%)
05:16
費半指數
3180.06 -81.13(2.49%)
05:16
日經225
27536.80 -908.09(3.19%)
09:46
南韓KOSPI
2955.59 -63.59(2.11%)
09:46
香港恆生
23946.59 -89.78(0.37%)
09:51
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7011.01 -16.06(0.23%)
10/04
法國CAC
6477.66 -40.03(0.61%)
00:05
德國DAX
15036.55 -119.89(0.79%)
10/04

延伸閱讀