自民黨黨魁岸田文雄（Fumio Kishida）4日就任日本第100任首相，並且在晚間召開上任記者會，宣布將在10月31日舉行眾議院選舉。他同時承諾將加強日本的防疫。

　岸田文雄在記者會上同時表示，可能直接發放現金給受疫情打擊的家庭，並且考慮修改金融所得稅（針對投資收益課徵）以解決貧富差距的問題。他宣示要採取政策以達成「新型態資本主義」，改善所得分配不均。

　岸田宣布的眾議院選舉日期令人意外，因為本屆國會會期於21日截止，依法只要在11月28日之前改選即可。如今，岸田宣布國會將提早在14日就解散，並在兩周後立刻改選。

　分析師認為，岸田是想要打鐵趁熱，在新內閣的短暫蜜月期以及日本疫情大幅和緩之際進行選舉，以確保選舉順利。

　東京都4日新增確診僅87例，創下去年11月初以來最低。日本全國也只有新增602人，另死亡24人。

　美國總統拜登在賀電中表示，美日同盟是印太及世界和平、安全與繁榮的基石，他期待與岸田密切合作以加強合作。

　日本國會4日（周一）召開首相選舉臨時會議，執政的自民黨黨魁岸田文雄順利當選，成為日本第100任首相。

　自民黨於9月29日選出曾任外務大臣的岸田成為新總裁，周一在眾議院465席中，岸田贏得311票同意。64歲的岸田上任後，首要任務將面臨重振全球第三大經濟體日本的挑戰，該國經濟自疫情重創後復甦緩慢，今年一再地實施緊急事態，也使消費者支出力道備受壓抑。

(時報資訊)

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