路透調查分析師看法結果顯示，紐西蘭央行6日（周三）例會料將啟動七年來首次升息，盼藉此緩和通膨竄升以及經濟即將過熱的情況。若一如外界預期升息，將使紐西蘭在此輪全球貨幣緊縮周期超前多數已開發經濟體央行。

路透在9月27日到30日調查20位經濟學家看法，受訪者一致認為紐西蘭央行於10月6日的決策會議將官方現金利率由歷史低點調升一碼（25個基點）至0.50％。

Kiwibank資深經濟學家庫奇曼（Jeremy Couchman）表示，「經濟火熱、勞動市場吃緊、消費者物價攀高、房價成長飛快，當這些情況同時發生，意即升息就要來臨。」

他說，我們預期央行10月之後會繼續升息，到2022年2月利率升抵1％。

但澳盛銀行（ANZ）則認為，因Delta帶來的下行風險，央行說法將趨於謹慎，「由於情況惡化，11月升息不再那麼肯定。

去年受到首波新冠疫情襲擊，紐西蘭祭出龐大的振興措施，加上之後該國疫情獲得控制，帶動經濟強勁復甦，通膨竄升至十年來高點，意味央行必須採取行動預防通膨持續走高。

紐國房市炙手可熱，房價在過去七年幾乎增加一倍。拜超低利率所賜，今年8月房價年增近26％，已引起該國央行關切。

據路透調查，經濟學家認為紐西蘭利率會持續走揚，估計明年底以前上看1.5％，2023年底以前升抵1.75％。不過這水準也僅達2014年利率的一半，當時紐西蘭央行積極緊縮貨幣政策以減緩通膨壓力，利率調升4次至3.5％。

該調查指出，未來幾年紐西蘭通膨仍會高於央行訂立的目標中值2.0％，預期今年通膨揚升至2.9％，明年降至2.5％，後年約達到2.2％。

(時報資訊)