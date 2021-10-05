全球商品貿易指數趨勢 WTO預期今年全球商品貿易量成長10.8％，大於3月預期的8％。圖／路透 隨著全球經濟持續復甦，全球貿易逐漸回到疫情爆發前的水平，使世界貿易組織（WTO）上修今、明兩年全球商品貿易成長率，但仍警告疫苗分配不均是全球貿易面臨的最大風險。

WTO 4日表示：「我們預期今年全球商品貿易量成長10.8％，大於3月預期的8.0％。明年全球商品貿易量成長率可望達到4.7％，也大於3月預期的4.0％。」

該組織指出，今年全球商品貿易大幅成長主要是因為去年疫情造成貿易量銳減。全球貿易量在去年第二季觸底後，已隨著疫情緩和而持續復甦，並在今年第二季締造22.0％年增幅。

但WTO預期今年第三季全球貿易年增幅將縮小至10.9％，主因是去年下半全球貿易已經開始復甦。今年第四季全球貿易年增幅預計進一步縮小至6.6％。

根據WTO發表的最新預測，今年下半全球貿易成長只要達到平均單季季增0.8％，或平均單季年增3.1％，就能實現全年貿易成長10.8％的預測。

今年以來全球半導體缺貨及港口進壅塞等供應鏈問題層出不窮，衝擊全球各大產業，但WTO認為供應鏈問題對全球貿易的影響不大，最大風險依舊來自疫情。

WTO總幹事伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示：「貿易是全球對抗疫情的利器。今年全球貿易強勁成長，更加凸顯貿易之於全球經濟復甦所扮演的重要角色。」

但她強調：「疫苗分配不均將加深區域經濟分化。只要疫苗分配不均的問題續存，就會提高新型變種病毒崛起的機率，使各國經濟成長及公衛進展功虧一簣。」

WTO即將在11月30日召開部長級會議，因此伊衛拉呼籲各國加強合作，透過WTO來加快疫苗生產進度並確保疫苗公平分配。她表示：「疫苗政策就是經濟政策，也是貿易政策。」

(時報資訊)