元宇宙（Metaverse）是今年科技界亮點議題！何謂元宇宙？若按照目前科技業技術發展發向，預期元宇宙是促使現有整體社會虛擬化的一件大事，創造出的虛擬世界中有你我的數位分身，以及各自可表彰的權利與資產，透過沉浸式技術，我們在實體世界中也能清楚感知在虛擬世界中的所有感受。

各界均稱2021年是元宇宙元年，主要也是因為受到Covid-19導致全球歷經居家辦公、線上教學等遠端社交的特別體驗，各界開始意識到虛擬社交、數位分身的可行性。透過技術輔助，達成沉浸式的體驗，人類有可能成為虛擬的個體，而在虛擬世界中彼此協作、互動。

正因為元宇宙需要建構整體的虛擬世界，彼此能在同一個虛擬世界中互通，將實體世界中的人類文明與經濟、社交、身分、資產移轉進到虛擬世界，而且寄望在這個虛擬地球中，維持保障個人的權力與權利，因此虛擬資產、數位分身的權力表彰，正是區塊鏈的私鑰！可以預期，區塊鏈技術將在元宇宙的架構中扮演重要環節，成為元宇宙中打造民權的重要基礎。

以人類科技發展方向觀察，元宇宙的形成應是可能的未來，目前人們透過網路觀看資訊等虛擬內容，未來，我們將一同進入到網路本身，成為虛擬內容。何以如此預測，主要因目前元宇宙所需的各項技術，諸如數位分身、資產虛擬化、權力（利）虛擬化、虛擬意象帶來實體感知的沉浸式體驗、AR、MR、VR，人工智慧達到仿真，以及5G帶來即時性等科技發展。

各面向技術的演進奇妙地為元宇宙奠定架構，讓人類能大膽期待未來生活將更具科技感。過去，數位分身（Digital Twins）只會在高階製造業領域見到，如飛機、國防等，主因在於打樣成本過高，因此透過數位技術創造出虛擬樣品，再透過對虛擬樣品的模擬測試確認是否為良品，隨而進入製造流程。

而今，數位分身在區塊鏈技術發展之下，已經變得價格親民且簡易。若以區塊鏈與加密貨幣技術來看，當前區塊鏈技術毫無疑問地完成人類資產虛擬化，2021年技術與市場的發展，更讓我們清晰地見到，區塊鏈與加密技術在數位分身的可行性！

區塊鏈技術如何產生虛擬的我們呢？近期區塊鏈加密貨幣技術已經帶來答案，今年最熱門的NFT即是作為個人在虛擬世界的數位分身。NFT（Non-Fungible Token）非同質化代幣，相較比特幣、以太幣這類代幣，具有相同的數位碼，NFT每一顆代幣都有各自的數位資料，所以就算不同顆NFT寫入相同的內容，如同一幅藝術品，但在區塊鏈上不會視為同一顆代幣。

解決完數位分身後，再看看區塊鏈技術的特性，區塊鏈本身就是一個去中心化的大帳本，讓所有參與者能達到協作與共享。所以可以預期區塊鏈技術將是元宇宙重要基礎設施，讓所有人、資產、資訊等均可在區塊鏈平台移動。

相信伴隨區塊鏈與加密貨幣技術的發展，元宇宙有機會在不久的將來影響全世界。儘管目前元宇宙仍只在虛擬實境、區塊鏈遊戲等娛樂性產業發揮，但可以預期隨著科技的演進與國際科技大廠的推動下，元宇宙有望成為人類的未來，屆時區塊鏈與加密貨幣技術、幣託科技，將扮演重要角色。

(時報資訊)