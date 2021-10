全球央行傑克森洞年會落幕,台灣央行3Q理監事會結束,2021年開春從牛轉乾坤開始,經歷拜登總統就任,英國脫歐,中國在地過年,Blue Wave通過ARP,維持川普貿易戰,K型復甦,台灣百年大旱,台鐵太魯閣408事故,三級警戒,Fed轉鷹,Delta病毒肆虐,人行降準,英國解封,航運三雄當沖,東京奧運,全球確診突破2億,塔利班奪回阿富汗,共同富裕,德國大選梅克爾總理16年卸任,風吹竹面,雁過長空,「過去心不可得,現在…」。

2021下半年維持「景氣向下,通膨向上,疫情不安」的大格局,目前還是沒有改變。美國上半年/下半年經濟成長分別是6.4% VS. 4.8%,中國13.1% VS. 4.1%,台灣8.35% VS. 3.48%,景氣向下。台灣1Q~4Q成長預測分別是9.27%、7.43%、3.40%、3.56%,其中第4季有納入五倍券的貢獻0.4個百分點。全年估5.92%。相對2020年的一次微分,今年坐五望六表現亮麗,二次微分顯示我們趨勢是在逐季向下,至少到2022/1Q。「現在心不可得,未來…」。

集QE、財政、疫苗、基期四大利多於一身,2021景氣會是未來四年最佳的一年。展望2022,也是好(虎,台語發音)年,會是成長back to normal的第一年,台灣預估成長3.6~4.2%之間,美國4.2%,中國5.6%;會是虎躍臨風,台股續創史高的第二年,攻抵18,200~18,500點;會是央行繼續維持重貼現率史低1.125%的第三年;也是美中霸權之爭白熱化之後全球供應鏈重組的第四年,居全球供應鏈關鍵地位的台灣企業,隨著2022年經濟成長率逐季向上,獲利持續看好。

通膨是不是暫時的,全球央行擁有貨幣政策話語權,他們都說是。傳統上,CPI只要連續6個月,台灣超過2%,美國超過4%,就不再只是物價上漲、而是通貨膨脹。台灣過去6個月有3個月超過2%,美國更有過去6個月連續5個月超過4%,通膨向上,這讓央行副總裁陳南光近期提醒,去全球化、勞動力的短缺、政府債務貨幣化、菲利浦曲線趨平、央行容忍通膨的結構性轉變,這五個因素有可能觸發未來通膨大幅上揚,換言之,央行有在擔心通膨預期的形成。

量化來看,衡量通膨預期的美債2年券與10年券平衡通膨率從5月以來,一直持平在2.50%與2.30%,似乎通膨是暫時的。不過如果從供應鏈斷鏈延燒,晶片持續短缺,疫情過後的報復性需求,美債殖利率突破1.5%,西德州油價突破75美元/桶,再想想台積電股價、青埔房價、以及Seven便當價,筆者不知道有多少人相信上述的股價、房價、便當價將來會回跌?或許,通膨預期早已確立了。所以投資人如何在資產配置上,獲取打敗通膨的合理報酬,是未來四年重要的課題。

新冠疫情從2019年12月開始到現在已經22個月,確診超過2.2億,死亡人數本月將達500萬人。隨著主體上疫苗接種比率逐漸提高,英國至少接種一劑比率/完整覆蓋率為71%/65%,美國63%/55%、亞洲四小龍的新加坡80%/77%、南韓76%/49%、香港59%/55%、台灣55%/10%;客體上Delta病毒株也在迴避疫苗走流感化(症狀更輕、傳播力更強、年齡層更廣,致死率更低)。歐洲在6月、美國英國7月的正式解封,學習與病毒共存,顯示疫情不安的拐點已過,「疫情大爆發、景氣大崩盤、股匯大屠殺」的滄桑已盡,要開始認真正面看待,迎接降級、管制逐步解除的後疫情機遇。

時值秋意漸涼,景氣漸溫,中國恒大破產、能耗雙控、美國QE Tapering等負面干擾容易被誇大成灰犀牛甚至雷曼兄弟,不會意外,未來12個月,筆者看不到明斯基時刻,主因貨幣環境依舊如魚得水。2022年是虎年,是台語發音的「好」年,是國語發音的「福」年,「福中必有險,險中求生機」,豐收,往往來自智慧的從容。

(時報資訊)