全球央行傑克森洞年會落幕，台灣央行3Q理監事會結束，2021年開春從牛轉乾坤開始，經歷拜登總統就任，英國脫歐，中國在地過年，Blue Wave通過ARP，維持川普貿易戰，K型復甦，台灣百年大旱，台鐵太魯閣408事故，三級警戒，Fed轉鷹，Delta病毒肆虐，人行降準，英國解封，航運三雄當沖，東京奧運，全球確診突破2億，塔利班奪回阿富汗，共同富裕，德國大選梅克爾總理16年卸任，風吹竹面，雁過長空，「過去心不可得，現在…」。

2021下半年維持「景氣向下，通膨向上，疫情不安」的大格局，目前還是沒有改變。美國上半年/下半年經濟成長分別是6.4％ VS. 4.8％，中國13.1％ VS. 4.1％，台灣8.35％ VS. 3.48％，景氣向下。台灣1Q～4Q成長預測分別是9.27％、7.43％、3.40％、3.56％，其中第4季有納入五倍券的貢獻0.4個百分點。全年估5.92％。相對2020年的一次微分，今年坐五望六表現亮麗，二次微分顯示我們趨勢是在逐季向下，至少到2022/1Q。「現在心不可得，未來…」。

集QE、財政、疫苗、基期四大利多於一身，2021景氣會是未來四年最佳的一年。展望2022，也是好（虎，台語發音）年，會是成長back to normal的第一年，台灣預估成長3.6～4.2％之間，美國4.2％，中國5.6％；會是虎躍臨風，台股續創史高的第二年，攻抵18,200～18,500點；會是央行繼續維持重貼現率史低1.125％的第三年；也是美中霸權之爭白熱化之後全球供應鏈重組的第四年，居全球供應鏈關鍵地位的台灣企業，隨著2022年經濟成長率逐季向上，獲利持續看好。

通膨是不是暫時的，全球央行擁有貨幣政策話語權，他們都說是。傳統上，CPI只要連續6個月，台灣超過2％，美國超過4％，就不再只是物價上漲、而是通貨膨脹。台灣過去6個月有3個月超過2％，美國更有過去6個月連續5個月超過4％，通膨向上，這讓央行副總裁陳南光近期提醒，去全球化、勞動力的短缺、政府債務貨幣化、菲利浦曲線趨平、央行容忍通膨的結構性轉變，這五個因素有可能觸發未來通膨大幅上揚，換言之，央行有在擔心通膨預期的形成。

量化來看，衡量通膨預期的美債2年券與10年券平衡通膨率從5月以來，一直持平在2.50％與2.30％，似乎通膨是暫時的。不過如果從供應鏈斷鏈延燒，晶片持續短缺，疫情過後的報復性需求，美債殖利率突破1.5％，西德州油價突破75美元/桶，再想想台積電股價、青埔房價、以及Seven便當價，筆者不知道有多少人相信上述的股價、房價、便當價將來會回跌？或許，通膨預期早已確立了。所以投資人如何在資產配置上，獲取打敗通膨的合理報酬，是未來四年重要的課題。

新冠疫情從2019年12月開始到現在已經22個月，確診超過2.2億，死亡人數本月將達500萬人。隨著主體上疫苗接種比率逐漸提高，英國至少接種一劑比率/完整覆蓋率為71％/65％，美國63％/55％、亞洲四小龍的新加坡80％/77％、南韓76％/49％、香港59％/55％、台灣55％/10％；客體上Delta病毒株也在迴避疫苗走流感化（症狀更輕、傳播力更強、年齡層更廣，致死率更低）。歐洲在6月、美國英國7月的正式解封，學習與病毒共存，顯示疫情不安的拐點已過，「疫情大爆發、景氣大崩盤、股匯大屠殺」的滄桑已盡，要開始認真正面看待，迎接降級、管制逐步解除的後疫情機遇。

時值秋意漸涼，景氣漸溫，中國恒大破產、能耗雙控、美國QE Tapering等負面干擾容易被誇大成灰犀牛甚至雷曼兄弟，不會意外，未來12個月，筆者看不到明斯基時刻，主因貨幣環境依舊如魚得水。2022年是虎年，是台語發音的「好」年，是國語發音的「福」年，「福中必有險，險中求生機」，豐收，往往來自智慧的從容。

(時報資訊)