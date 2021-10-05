原油價格受供需影響很大，今年以來經濟回溫，油價逐漸上行。6月後，Delta變異病毒的衝擊導致需求大幅減弱，回檔近20％。但隨後供給面在颶風艾達和墨西哥灣的熱帶風暴尼古拉斯的影響下，美國原油生產受到嚴重破壞，油價續升。9月28日布蘭特原油價格一度漲破80美元（每桶，下同），西德州原油來到76.50美元，攀抵三年高點。未來走勢如何？

從歷史資料來看，在2008年金融海嘯前夕，西德州原油一度飆升到147.24美元，下一個高峰是2011年的114.83美元，接著是2018年的高峰76.9美元，與最近的價格相差不多。

然而，這些油價高點在遭受利空衝擊後的回檔，卻低到令人難以置信。在金融海嘯後的2009年，西德州原油最低跌到33.2美元，下一個谷底是2016年初石油輸出國組織（OPEC）啟動價格戰打壓正在崛起的美國頁岩油，油價跌到26.06美元，接著是去年新冠疫情後的全面崩盤，油價跌到6.5美元，期貨市場甚至出現史上絕無僅有的負37.63美元。

去年的疫情影響，鎖國、封城、禁足，國際航班紛紛停飛，很多民眾也居家上班，全球各地旅遊觀光行業全面喊停，實質用油需求大減，殃及金融市場期貨的崩跌。隨後OPEC及一些其他產油國協議減產970萬桶/日原油，約為產量的10％，將油價穩住在50美元左右。今年隨著疫苗的大量施打和各地經濟的解封，油價今年迄今已約大漲50％，而產油國為了本身利益，於是陸續增加產量，除可增加自身的原油收入外，也希望合理的油價可減緩再生能源的替代速度。

從最近的經濟復甦帶動需求來看，美國從第二季起住房及二手車價格大幅上升，油價上升也就不足為奇，甚至原油庫存也逐步回落。美國能源情報署（EIA）資料也顯示，9月下旬美國商業原油庫存降至近三年最低，至4.14億桶。印度原油進口在8月達到了最近的高峰，價格也從7月創下的近一年低點反彈，該國國有煉油廠看到需求增加，正在囤積大量原油。

極端的是英國，由於脫歐後大批卡車司機因為薪資波動、邊境檢查繁複等問題，選擇回到自己國家或去其他歐洲國家工作，英國卡車司機現在嚴重不足，而面臨沒有人從港口、邊境關卡載運燃油到各地加油站的窘境。近日更引發英國消費者恐慌性購買和蜂擁加油，全英各加油站都人滿為患，燃油短缺擔憂進一步加劇。

其次是發電需求。年初以來，氣候變遷，替代能源不足，例如歐洲大陸的高壓氣候條件對風能發電產生限制，南歐的水力發電則受到氣候變化引起的乾旱影響，亞洲和歐洲對天然氣的爭奪令市場價格屢創新高，今年以來天然氣批發價格上漲250％，自8月起算則飆升70％，升至七年新高。歐美國家電價普遍同比大漲超100％。在煤炭供應受限的情況下，相對庫存充裕的原油成為了優選方案。而且由於天然氣價格居高不下，目前的歐洲能源危機很可能在寒冷的冬季造成每天90萬桶的額外石油需求，高盛據此預測可能導致原油價格飆升至90美元。

然而，80、90美元的高油價，能持續多久？今年以來，美國頁岩油商生產恢復緩慢，造成美國原油供給增加緩慢，但背後有很大的潛在產能。另外耗能產業逐漸式微，即便是新興開發中國家，近來節能減碳的壓力，包括中國在內，也開始採取相對措施，減少能源消耗。而汽車科技的進步，汽車結構的材質愈來愈輕，不但節省油耗卻也更為堅固。油電混合車、氫燃料電池電動車的開發，也減少了對石油的依賴。

更重要的，氣候議題已經是全球的最大公約數，淨零排放成為全人類共同責任。在以國際貿易的關稅為制裁新規下，世界各國陸續慎重宣布達成碳中和的目標年份，以及所要採取的步驟與政策。未來不要說原油，任何石化原料恐怕都不能再使用，油價就不再是重要變數。

(時報資訊)