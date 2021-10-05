日經新聞報導，日本政府預計年底前採購美國藥廠默沙東（Merck）新冠肺炎口服藥。而在同時，韓國、台灣、香港、泰國、馬來西亞及菲律賓也積極洽談採購合約，深怕又像疫苗一樣被歐美搶光供貨量。

日本前首相菅義偉在上周表示：「能讓新冠肺炎輕症患者在家使用的口服藥可望在年底前研發成功，而日本政府打算在藥品核准上市後立即採購。」

默沙東與Ridgeback Biotherapeutics共同研發的新冠肺炎口服藥molnupiravir在今年春天展開最終階段人體試驗，由美國、日本及其他國家共1,500名受驗者參與，預計10月完成試驗，最快11月向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，可望成為全球第一款新冠肺炎口服藥。

一旦默沙東口服藥獲得FDA緊急授權，日本政府將加速審核程序，預計年底前核准默沙東口服藥上市。

根據默沙東在10月1日發表的臨床試驗中期結果，新冠肺炎患者服用molnupiravir後，住院及死亡機率減半。由於目前各國核准上市的新冠肺炎藥品都須由醫護人員進行靜脈注射，因此各國期盼口服藥上市後能減輕醫療系統負擔。

美國政府早在6月就和默沙東簽下12億美元預購合約，預定在FDA緊急授權後採購170萬人份，每份價格700美元。

去年新冠肺炎疫苗上市後，歐美各國掌握多數供貨量，導致亞洲至今疫苗接種率偏低，因此這回亞洲各國積極與默沙東洽談採購合約。

泰國政府已和默沙東洽談20萬人份的口服藥採購合約。泰國醫藥服務部（DMS）總幹事桑薩克（Somsak Akksilp）表示：「政府與默沙東正在洽談採購合約，預計本周簽約。」他預期默沙東口服藥最快12月抵達泰國。

菲律賓衛生部次長佛吉爾（Maria Rosario Vergeire）也表示：「菲律賓可望掌握更多默沙東口服藥供應量，因為我們有參與臨床試驗。」

(時報資訊)