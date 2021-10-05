疫情趨緩，疫情指揮中心4日宣布，維持二級警戒至18日不降級，但放寬餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距、宴席開放離桌進行敬酒，也放寬山林、海濱空曠處可不戴口罩。針對第二劑莫德納疫苗，指揮中心發言莊人祥透露，「最近就會有莫德納疫苗會來」，預計會針對7月16日以前完成第一劑民眾往下施打，這部分人數將以65歲以上為主。

蘇揆4日上午召開擴大防疫會議，會中決定在二級警戒下，部分活動可適度調整，例如休閒娛樂場所、宗教活動，以及相關餐飲業的規範，均可進一步鬆綁及調整。

副指揮官陳宗彥也宣布， 5日起鬆綁宗教聚會、娛樂活動及餐飲內用等防疫限制。娛樂活動方面，開放電子遊戲場所、資訊休閒場所、MTV、KTV、桌遊、麻將休閒館營業場所。但遊戲機場所不能飲食，KTV能喝水或非酒精飲料，至於桌遊和麻將館則是離開遊戲區，不能邊打邊吃，且要保持一定社交距離，才能夠飲食。

宗教方面，則是有條件開放進香團、餐會活動，但是，繞境活動還不行。同時，歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）等八大場所仍在關閉名單內。

餐飲部分，食藥署長吳秀梅表示，餐飲場所內用餐，不限制用隔板或維持1.5公尺間距；宴席開放離桌敬茶、敬酒等社交活動，並放寬桌菜及自助餐取菜方式，不限制由專人分菜或夾取，不過，離桌敬茶或敬酒，必須戴口罩。

此外，紐西蘭承認22款新冠疫苗，其中包括高端在內，是第一個承認我國高端疫苗的國家。至於莫德納何時可以到貨，莊人祥4日透露，最近就會有一批抵台。他說，我自購605萬劑莫德納疫苗，還有346萬劑尚未到貨，目前約150至160萬人在等打第二劑莫德納。

下一批莫德納疫苗到貨後，莊人祥表示，會針對70歲以下，7月16日以前完成第一劑民眾往下施打，這部分以65歲以上為主，施打完畢以後，會再向下放寬。

(時報資訊)