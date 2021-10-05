電信商磨拳擦掌，迎戰振興五倍券8日上路。中華電信企業客戶／消費客戶雙管齊下，全省門市祭出滿千送百活動。台灣大旗下momo富邦媒亦攜手28家銀行、街口支付業者一同加入振興行列，最高回饋18％。遠傳電信則宣布攜手五大手機品牌，換機最高折價2,000元，台灣之星祭出五倍券再加碼「買東西商城」折價券5,000元。

國發會預估今年的振興五倍券將帶動經濟效益達2,000億元以上，商機龐大。

中華電信近期已針對企業客戶市場推出「多元支付機」。中華電信近年已整合信用卡、一卡通、悠遊卡、LINE Pay、Hami Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、台灣Pay、街口支付、愛金卡、Pi錢包等市面上九成及涵蓋銀行信用卡、電子支付、電子票券三種支付方式，「多元支付機」主要提供餐飲業、住宿業、批發零售業、娛樂業、服務業申請，線上管理帳務及交易明細。

中華電信表示，透過經濟部中小企業處數位轉型方案，在「臺灣雲市集」申辦「多元支付機」，每月最低105元起（原價599元）適用於餐飲業、住宿業、批發零售業、娛樂業、服務業。另針對夜市、攤販、到府服務業者推出的「Hi QR PAY」APP多元支付交易服務，店家不需安裝任何刷卡設備，僅需使用手機下載「Hi QR PAY」APP，消費者在結帳時出示Line Pay、街口支付、Hami Point、Pi 錢包等付款碼即可完成結帳，或者透過APP出示收款碼以數位五倍券付款。

除此，根據中華電信網站最新公告，全省門市推出滿千送百的振興優惠方案，商品涵蓋手機、家電、配件、生活用品。

台灣大旗下momo富邦媒4日宣布，將於8日正式成立「振興五倍券專區」，momo網路購物全站商品參與數位綁定五倍券使用，「振興五倍券專區」將協助中小企業行銷推廣商品，除了28家銀行、街口支付等合作業者，最高回饋18％，momo再加碼專區限定月月2％momo幣回饋。

遠傳電信則攜手vivo、三星、ASUS、OPPO、Sony等五大品牌，換機最高折價2,000元，指定vivo X70、X70 Pro舊換新最高加碼再折5,000元。此外，購機最高可享1％遠傳幣回饋，再加碼遠傳friDay購物月月消費滿額回饋最高700遠傳幣購物金。

台灣之星祭出「政府給你五倍券 我們再加碼5,000元」的加碼折價優惠，辦門號搭iPhone 13、指定熱門旗艦手機或家電，無論是否使用振興五倍券消費，台灣之星全面加碼送「買東西商城」折價券5,000元。

(時報資訊)