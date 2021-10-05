堅持老大哥的義無反顧及風範。國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰人壽身為國內最大壽險公司，期許自己一定要做業界標竿、模範，率先自我遵循永續保險原則（PSI）、責任投資原則（PRI）；且至少5到10年前就開始推無紙化、ESG、外溢保單等，在兼顧業績與營運數字下，亦追求數位轉型、永續發展等。

同時，國壽亦帶頭積極接軌IFRS17（保險合約會計）、ICS2.0（新清償能力監理指標），已率先完成初版IFRS17的資訊系統1.0，這套國壽依據內部擬定之觀點及準則解讀，自行研發的財報系統預計今年9月完成建置、2022年1月1日正式上線測試，距離金管會要求所有壽險公司2023年12月底完成建置的時間表，足足早了兩年，有更多時間進行測試與修正。

劉上旗表示，台灣要接軌IFRS17及ICS其實還是很挑戰，過去在高利率時代壽險公司為滿足台灣保戶保障及理財的需求，的確銷售不少高利率終身保單，在低利率時期就會出現利差損的問題，但這幾年在金管會的督促下，各壽險公司積極累積業主權益及保留盈餘，為接軌IFRS17等提供較雄厚的本錢，但負債深受利率影響，仍要看接軌時的利率變化，若升息接軌壓力就會減輕。

國壽身為壽險龍頭，在接軌IFRS17上亦積極參與相關國際會議，除吸取國外經驗外，亦反應台灣的區域特性，劉上旗說，有不少建議都被國際採納，可適度降低接軌挑戰，同時國壽傾注大量人力及資源，協助金管會、保發中心及壽險公會研議公報最新進度、凝聚壽險業共識等，「國壽都義無反顧，老大哥必須擔待更多、付出更多心力看待接軌」劉上旗如此形容。

IFRS17是極複雜的公報，對資料、流程及系統要求度極高，且壽險業26多兆元的保險負債，要以公允價格（即市價）列帳，即會隨著市場利率變化，忽大忽小，對會計公報是一種顛覆式的改變，因此國際上也一直延後上路時間，到近年才拍板2023年1月1日正式生效，金管會透過觀察國外實施狀況，並配合我國國情適度調整因應，給予較充裕的準備時間，決定延後三年，在2026年1月1日接軌。

不過，台灣壽險業者仍是有許多接軌工作如常進行，如2021年底要完成首次資料需求盤點，2023年12月底資訊系統要上線，2024年開始平行測試，2025年1月1日即轉換開帳日，2026年正式接軌。

國壽以內部自身觀點及準則解讀為基礎的新初版財報資訊系統1.0，預計今年9月即將完成建置，2022年1月1日即將率先測試，應是國內本土壽險業進度最快者，且完全自行研發，符合台灣的法令及特殊市場環境，並預留足夠時間進行測試及調整，持續滾動精進及優化。

(時報資訊)