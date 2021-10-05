「不恃敵之不來，正恃吾有以待之」，即將慶祝60大壽的國泰人壽如何面對金融科技及新世代的挑戰？國壽總經理劉上旗首度揭露已準備近三年的秘密武器─「小國壽」，這是國壽內部細胞分裂式的新創，以各部門頂尖精英成立類獨立新創公司，要用2％的人掀起98％成員的腦內革命，今年第四季就將陸續推出成果。

小國壽其實是國泰人壽在2018年底成立的「戰情室」，與大國壽一樣配備有精算、核保、理賠、企劃、法務等專業人員，完全獨立於國壽現有54個部門之外，自行運作、執行任務，是由大國壽各部門抽出績優年輕人員組成，平均年齡30～34歲，具備基本數位研發或找到創新答案的能力，總人數維持在64～90人之間。

有別於大國泰數千名員工每天在自己的崗位上執行日常工作，按季、年度完成目標或關鍵指標（KPI），小國壽幾乎是每二周就有新的進度，劉上旗說，除了大國泰全力支援小國壽，就像母公司給資源，讓小國壽泰去「創業」，把自己當成一家新創公司，專門研究如何強化保戶體驗與投保感受，如何迎戰純網路保險公司或金融科技公司的進攻等，如何找到更適合新世代的保單或投保方式等。

更重要的是這是國泰「Top-down（由上而下）」式的支持創新，平均每二周國泰金高層包括國泰金控總經理李長庚、國泰人壽董事蔡宗翰、及國壽總經理、相關副總都會來聽取小國壽（國泰世華銀部分亦有小國泰世華）的創新進度，並要小國壽「很多事不必逐項報告，去做就對了」，省去傳統金融業逐層報告、修改方案與文字的時間，加速創新的速度。

劉上旗說過去是先想辦法排除障礙，再訂定可行的目標，現在小國壽是在目標明確下，國泰從上到下協助排除障礙，法遵及法務人員也一改以往凡事踩剎車的態度，改由協助角度，替小國壽找方法，「如何在遵守現行法令、不踩紅線的前提下創新」。

「我現在談起小國壽已開始有底氣，因為已有些撥雲見日，繼續向前衝！」劉上旗透露，第四季國壽就將推出由小國壽提出方案不停優化後的新服務，主要針對中小企業投保，現行全台中小企業有8％是國壽團險客戶，有92％可能是向其他壽險或產險公司投保、甚或無人服務，國壽第四季將上線全新中小企業客製化商品；另針對年輕人喜歡自行上網尋找方案，是否有更簡捷或單純的保單，可替國壽找到年輕世代保戶，開始培養長期關係？這些都是小國壽將要尋找的答案。

劉上旗指出，大國泰各部門人員也許日常中也都閃過創新的念頭，但隨即就被柴米油鹽的日常工作給淹沒，所以國泰分裂出獨立的小國壽，專心優化現在、創新未來，甚至這些創新念頭也會來自大國泰日常運作的回饋，有時一些創新方案亦會大小國壽雙軌運作，加強彼此連動，劉上旗說：「試著用2％的人去翻轉，未來國泰人壽會是金融科技含量極高保險公司。」

(時報資訊)