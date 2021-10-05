台北富邦銀行4日與台灣電力公司簽署首例國營事業供應鏈融資的合作備忘錄（MOU），雙方將以數位化形式升級原有的傳統貿易融資業務，預計合作首年為第一批符合條件的中小型供應商提供90億元的融資服務。

北富銀將針對台電現行採購招標流程，為台電供應商量身打造從押標金、履約保證、合約貸款、訂單融資等系列融資方案，預計合作首年可提供約90億元融資服務。其中，北富銀透過系統對接，可降低貸前審核與貸後控管的作業流程，同時降低詐欺風險；供應商則可以更便捷的獲得金融服務，降低資金周轉壓力，拓寬融資渠道。

北富銀指出，傳統供應鏈金融中，提高資訊透明度向來是相當大的挑戰，交易中銀行的查核作業成本以及融資風險相對較高，以致中小型供應商不易取得條件較佳的融資，必須承擔較高資金成本。

北富銀善用金融數位技術，透過對接歷史交易數據，可快速評估供應商的經營狀況、履約能力，透過系統化方式處理台電供應鏈數據，減少傳統貿易融資所需的人為操作或線下接觸。

台電指出，電力體系的供應商合約周期較長，有時長達2～3年，供應商的資金壓力較大，這次疫情對供應商的壓力更是雪上加霜，因此藉由本次的供應鏈數位協作專案，希望可以為供應商創造出更好的金融環境，扶植更多優秀的中小供應商，讓他們在營運周轉上可以得到足夠的支持。

疫情帶動了全球對供應鏈議題的關注，企業承擔的資金壓力加劇，資金流通與變現的需求大增，北富銀表示，順應疫後生活型態開展供應鏈融資業務，未來希望能結合區塊鏈等技術，充分紀錄供應鏈流程中各環節資訊，自動生成供應鏈資產履歷，突破傳統供應鏈融資面臨的難題。

(時報資訊)