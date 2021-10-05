大型能源聯貸案再登場。金融圈人士透露，為滿足以台積電為首的南科高產業公司的用電需求，在南台灣最具指標地位的天然氣發電廠森霸電力將啟動擴廠計畫，並已確定由台銀出任管理銀行，聯貸規模高達244.5億元，與中能風電並列第四季最受矚目的兩大能源發電案。

金融圈人士指出，該案除了由台銀出任管理銀行，其他許多公民營銀行都進場參貸，八大行庫除了兆豐銀因為投資上的「利害關係人」之故而無法參貸，其他七家行庫全部進場，民營銀行則包括玉山、北富銀均將參貸。

銀行業者說明，森霸電力在成立之初以台灣汽電共生公司為最大股東，其他的合資股東，還包括了荷蘭商東京電力國際公司、國營事業台糖公司、兆豐銀及大亞電線電纜等公司，有相當的政府背景加持。

根據台銀和森霸電力所規劃的聯貸架構，聯貸案借款年期為20年，利率並以貼近1.7％的水準訂價。

銀行業者指出，森霸電力是在今年6月取得台電100萬瓩民營電廠（IPP）招標案，要進行二期擴廠計畫，當時森霸進場應標時即主打「台積電牌」，表明該天然氣發電廠完成二期擴建後，將有助穩定供應台積電在南科投入的3奈米廠的高用電需求，將有效避免缺電問題。

在滿足以台積電為首的台南科學園區的高科技業者供電需求的「銀行助陣產業」政策攻勢下，該聯貸案對銀行發揮了相當大的號召力。據指出，聯貸規模244.5億元中，199億元將用於擴廠的資本支出，其餘的部分將用於購買液化石油天然氣的發電原料。

森霸電力提出的第二期燃氣複循環發電計畫總投資費用為284億元，建廠腹地達26.8公頃，預計設置一部裝置容量為100萬瓩上下的複循環發電機組，預計2024年6月完工。

(時報資訊)

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