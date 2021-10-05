中國推動「能耗雙控」，導致多地出現缺電危機，各地紛紛設法解決此問題，中國國企浙能集團旗下富興燃料公司，不遠千里自哈薩克採購13.6萬噸優質煤，4日運抵浙江省，為目前的長三角電煤（用於燃煤發電廠的燃料煤）供應吃緊窘境帶來「及時雨」。

浙江日報報導，哈薩克雖然與大陸新疆毗鄰，但到浙江陸路遙遠，需要橫越整個中國，陸上運煤成本昂貴。不過哈薩克有鐵路、運河聯通黑海，海運成本相對較低，由於目前中國電煤價格居高不下，也讓浙江採購哈薩克煤炭具有經濟可行性。

中國今年前八月經濟復甦明顯，帶來強勁的電力需求，但水力發電量年減1％，加重火力發電的壓力。同時，中國面臨煤炭短缺，本地煤炭產量自年初至今僅增加4.4％，進口煤炭量更下降10.3％。

2021年以來，浙江省經濟成長同樣強勁，但用煤量大增，也使浙能集團電煤機組長時間處於高負荷狀態，同時電煤庫存下降。

浙江省最大的煤炭購銷企業：富興燃料公司年初至今持續拓展煤炭保供新管道，不僅於6月、7月「迎峰度夏」期間，該公司首次採購美國動力煤，採購兩船（總量13萬噸）高熱值美國煤。而4日到港的哈薩克煤，也是該省首度向哈薩克採購煤炭。

投行瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤發表最新報告指出，如果中國不增加煤炭供應，到2021年底的煤炭缺口可能達到7千萬至8千萬噸，並將降低煤炭庫存，大幅推高煤炭價格。因此預計中國可能會有更多的微調，包括暫時放寬「能耗雙控」措施，以避免能源與電力急劇緊縮。

(時報資訊)