歐盟今年7月提出「碳邊境調整機制草案」（CBAM），備受產業界關切。經濟部4日在立法院提出報告指出，CBAM管制項目248項中，我國有212項輸歐，其中以鋼鐵製品為主影響最大，金額為245億元。歐盟CBAM實施對歐盟貿易夥伴有相當程度衝擊，我國將聯合其他國家確保其符合世貿組織（WTO）規範。

歐盟在今年7月中提出CBAM，預計2023年起實施，2026年全面生效。規劃以高耗能產業為主要課徵對象，要求進口商依產品總碳含量繳納CBAM憑證，碳價相當於歐盟排放交易制度（EU-ETS）拍賣價格。

據經濟部統計，目前歐盟提出管制品項，依照國際海關六碼貨品計算，總共1.22萬項，其中歐盟CBAM管制項目有248項，2019年占總貨品別中2％，包括水泥、電力、肥料、鋼鐵、鋁五項。經濟部指出，CBAM管制項目248項中，我國有212項輸歐，金額為245億元，占歐盟總出口3.6％，其中以鋼鐵製品為主。

經濟部指出，目前我國鋼鐵每噸粗鋼耗能15.61GJ，低於世界平均的19.84GJ，短期仍具競爭力，中長期影響尚待密切觀察。經濟部指出，歐盟CBAM實施對歐盟貿易夥伴有相當程度衝擊，部分國家中、俄、澳、印尼 已公開質疑其不符WTO規範，後續談判進展仍待追蹤。

為避免碳邊境機制影響我國產業，環保署正在推動溫管法修法，希望推動碳費，先在國內收取，並與國際接軌，讓企業免於被課兩次稅費。

有立委質疑，碳費可能會收取過高的問題。立委質詢若碳費收到每公噸溫室氣體300元「是否會太高」？經濟部次長曾文生表示，目前台灣輸出歐盟主要是鋼鐵製品，若訂300元對產業「負擔滿高的」。

曾文生說，經濟部正在協助企業啟動碳盤查，包括碳排量及相關占比等，由於溫管法仍在修法過程中，碳費費率仍未定案。

經濟部表示，從2016年起經濟部結合工總、產業公協會及相關業者約350廠成立石化、鋼鐵、紡織、水泥、造紙、電子及其他行業等七個行業的減碳工作小組平台，協助產業訂定減量策略目標，啟動工業部門淨零目標評估，共同規劃減碳路徑，加速推動各項減碳措施。

(時報資訊)