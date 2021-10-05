歐盟等世界各國接連推出碳邊境稅（CBAM），我國產業界呼籲能儘速跟上國際腳步。環保署4日表示，溫管法後續將更名《氣候變遷因應法》，同時將儘速實施碳定價，據悉，課徵額度將與競爭對手國比較，每噸應高於100元，預計10月預告草案，並且將把2050淨零碳排明確納入修法草案。

環保署長張子敬4日出席立法院衛環委員會報告指出，溫管法修法預計10月會提出修正條文進行預告及意見徵詢，納入修正碳定價，並儘速實施。他說，為因應CBAM，台灣應儘速實施碳定價，與其讓他國課徵，不如在國內徵收，可用於專款專用、加速產業低碳轉型，降低產品碳含量，提升台灣產業競爭力。

值得注意的是，碳費確定會收取，但要如何課徵，用什麼形式收取，及收取價格為何，各部會密集討論中。先前傳出我擬仿新加坡，每噸碳約課約新台幣100元，但據了解，未來收取價格可能會高於100元。

經濟部次長曾文生表示，課微碳費基準未來參考日韓星等主要競爭對手國情況，由於台灣有供應鏈問題，目前淨零碳排我國不只是參加自由車公開賽，更是一場團體賽，要有策略及隊形整合。考量進口產品競爭問題，曾文生說，財政部針對進口商品也會有「碳稅」配套措施，會整體考量。

一旦我定價與歐盟差距太大，基於公平貿易競爭條件，曾文生說，歐盟勢必對進口商品仍會要求課徵差價。

環保署官員則指出，全球表態要淨零碳排的國家有130國，但真正入法的僅13國，我國日前也宣示會加入，因此會將淨零碳排正式納入溫管法修法。

官員說，由於草案上路依規定要有60天的預告期，目前溫管法預定在10月中下旬對外公開，因此最快也要到12月才會有相關意見回收，且減碳路徑規劃是由行政院主責推動，要到11月才會有淨零相關路徑，因此要等行政院核定後，才會送到立法院，希望趕在下個會期開議前送抵以利後續審查。

這次修法對課徵碳費後要如何使用。行政院氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說，產業界相當關心碳費收取後，應該要優先用於輔導、補助及獎勵辦理溫室氣體減量工作事項，像是企業投資低碳或是溫室氣體減量技術，都是降低排碳的重要工具，希望碳費要能真正落實減碳。

環保署說，這次修法將分階段對直接與間接排放源，將依溫室氣體排放量徵收。過去有爭論較多的電力排碳量，將直接落實使用者部分，並且碳費計算、徵收方式、申報、繳費流程、繳納期限、追補繳及免徵等，後續也將在子法訂定。

(時報資訊)