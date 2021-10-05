天然氣、油價飆高，中油因政策緩漲，成本轉嫁壓力衝高，8月、9月營運由盈轉虧；其中，天然氣事業前三季虧損約200億元，倘若第四季天然氣持續攀高，中油預估天然氣部門今年恐虧超過400億元，相對去年天然氣事業獲利約百億元，一來一回高低落差高達500億元；加計油價因亞鄰最低原則限制，持續緩漲，中油今年全年整體營運恐面臨翻轉、淪於虧損窘境。

中油表示，考量國內疫情仍影響民生及工業，為配合政府穩定物價措施，中油在天然氣及油價營運上都承擔相當大的成本吸收責任；其中，天然氣7、8、9月只針對台電及民營電廠等電業用戶微幅漲價3％，10月調幅擴大到5％，但民生及工業用的天然氣供應價格仍維持凍漲。

另，10月液化石油氣每公斤本應調漲4.6元，也因考量疫情，價格不調漲，由中油暫行吸收，加計先前未調足之吸收金額每公斤13.3元，累計吸收金額每公斤已達17.9元。然而，去年底到現在天然氣價格已飆漲超過五倍，成本根本無法轉嫁，導致天然氣事業虧損包袱一路墊高。

此外，伴隨經濟逐步解封，布蘭特原油每桶價格一度攀高至80美元，惟中油在遵循亞鄰最低原則下，汽柴油價格大多僅能小幅微漲，累計至今年8月底止，中油已吸收53.35億元的原油上漲成本。影響所及，中油原本上半年獲利163.45億元，8月營運由盈轉虧，單月虧損近20億元，9月國際天然氣、原油漲勢未歇，營運再度苦吞近30億元虧損；前三季天然氣事業虧損已達200億元，導致整體營運獲利縮水至百億元水準、僅約130億元。

中油發言人張瑞宗分析，美國德州地區今年2月發生罕見冰風暴，造成德州電網大崩潰，引發大停電，現在大家都擔心如果今年底或明年初再發生極端氣候，可能發生能源危機；加上俄羅斯是歐洲大陸主要天然氣供應商，過去一年，俄國因本身需求增加，輸出到歐洲天然氣數量減少，推升天然氣價格。

尤其，現在世界各國都在講碳中和、淨零排碳，要從污染較高的燃煤發電，轉成燃氣發電，需求量一下子轉進來，諸多因素造成天然氣嚴重供不應求，價格直線飆升。

張瑞宗擔憂地說，接下來進入冬季，取暖需求增加，天然氣價格會飆到什麼程度還有得瞧。倘若天然氣漲勢持續，中油天然氣部門恐虧超過400億元；加計油價因亞鄰最低原則限制，持續緩漲，今年全年整體營運恐面臨虧損窘境。

(時報資訊)