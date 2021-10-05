深陷債務泥沼的大陸地產商恒大，解套出現曙光。恒大傳將以逾400億港元的價格，出售旗下優質資產恒大物業約51％股權，接盤買家則是廣東地產商合生創展。陸媒指出，一旦交易獲通過，恒大預估可藉此回收200億港元的「救命錢」，緩解財務燃眉之急。

財聯社報導，中國恒大、恒大物業、合生創展4日在港股盤前宣告停牌，市場就已傳出合生創展將接手恒大物業的消息。界面新聞報導，預計合生創展收購恒大物業股權的交易案將在幾天內確認，而恒大可望回籠200多億元資金，可緩解流動性短缺窘境。對此，合生創展4日否認，僅表示以公告內容為準。

外媒引述消息人士透露，恒大原應在9月29日到付的美元債，仍有部分債券持有人表示尚未收到利息，這已是恒大9月以來第二筆進入30天寬限期的美元債。緊接著10月12日恒大還將面臨三筆到期美元債，所需支付的利息額合計高達1.48億美元，售出恒大物業的救命錢正可避免陷入違約。不過，恒大後續仍面臨鉅額負債壓力。恒大2021年上半年財報顯示，截至6月底，其負債為3,040億美元，這包括885億美元的未償債務，其中42％在不到一年內到期。

消息人士表示，由於恒大物業在香港上市未滿一年，根據港股主板上市規則，控股股東在上市屆滿一年內不得轉移控制權，因此本次轉讓控股權案件，需經過香港聯交所同意。

恒大持有恒大物業約60.96％股權，恒大物業長假前。2020年12月2日，恒大物業以8.8港元的發行價在香港上市，股價最高來到19.74港元。惟受恒大爆發財務危機拖累，恒大物業股價轉而走跌，停版前9月30日收盤價為5.12港元，市值553.5億港元，距高點已下跌逾七成之多。

(時報資訊)