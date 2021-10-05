貨櫃三雄長榮、陽明及萬海融資追繳令一觸即發，4日均以跌停作收，並苦吞兩日跌停。陽明跌破百元關卡，融資維持率下滑至128％，5日融資斷頭賣壓將傾巢而出，長榮及萬海也跌至132％及131％，也難逃池魚之殃。

法人指出，貨櫃三雄籌碼面及基本面脫鉤，已有散戶成立航運自救會，訴求各大航運公司實施庫藏股或現金減資等救救股價。

大陸限電造成上海貨櫃運價指數（SCFI）終止連20周上漲，大陸當地貨物代理行也傳出上海到美西航線運價大跌，因黃牛將手上囤積的貨櫃拋售，運往美西航線貨櫃的現貨價格從每FEU1.5萬美元降價至8,000美元。

惟業者表示，現貨價格會因市場狀況出現波動，近期價格因大陸限電略微影響，不過10月規劃中的漲價計畫仍持續，各航商業績續旺。

貨櫃三雄4日融資券同步減少，融資提早自行了斷，長榮單日融資大減8,460張及融券也回補4,788張，陽明融資減肥2,483張、券單回補5,068張，萬海融資減碼3,329張、融券回補980張。

台新投顧副總黃文清表示，貨櫃航運產業的利多與股價、籌碼面表現脫鉤，貨櫃三雄股價已苦吞兩根跌停板，陽明4日股價更跌破三位數，達97.2元，長榮收在102.5元，萬海收在165.5元，兩個交易日三檔個股市值蒸發2,913.6億元。

黃文清表示，外資等法人4日逢低買進長榮、陽明及萬海，但股價卻跌停，與融資斷頭壓力沉重及散戶停損賣壓有關。

依據CMoney資料顯示，長榮、陽明及萬海的融資維持率已降至140％以下。長榮的融資餘額仍高達26餘萬張，陽明、萬海各達16餘萬及3.9萬餘張，與高峰相較，融資減肥有限，融資停損賣壓仍大。

(時報資訊)

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