近來美兩空、陸兩空「四大皆空」爆彈狂炸台股，加權指數4日最低觸及16,380點，短短六個交易日狂跌近千點，散戶融資多殺多賣壓出籠，2日內融資減肥128.3億元，最後以大跌162點、收16,408點，投資專家認為，台股急跌過後仍需時間消化利空，但再跌空間有限，支撐先看前低8月中的16,248點。

美陸近二周來相繼出現：一、美國債務上限將到期；二、美通膨疑慮，升息預期提前，美債殖利率攀升；三、中國恒大財務風暴，恒大物業4日無預警停牌；四、中國能耗雙控、停電、缺電引發能源危機疑慮等「四大皆空」，進而引發台股技術面、籌碼面、基本面及資金面的「四面皆空」疑慮，較保守投資專家認為，台股不排除回測萬六及年線大關。

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰指出，美中各二大利空重創台股，並讓目前技術面及籌碼面都偏空；但四大利空都非系統性風險，且美股科技股上周四（9月30日）、周五（1日）已止跌，中國是人治國家，恒大事件應很快可落幕，另第四季將為今年經濟成長展開衝刺，限電問題應很快就會恢復，樂觀預期，四利空最後可能「雷聲大雨點小」，指數應在16,248點前有撐。

外資連五個交易日賣超達1,001億元，融資餘額不管是自斷或被授信機構斷頭出場齊湧，近兩個交易日更是狂砍128.3億元，市場多殺多賣壓齊出。所幸官股券商連六日買超278.89億元，內資投信也連四日加碼買超80.76億元，低檔加碼積極。

凱基投顧董事長朱晏民分析，隨Delta變種病毒高峰已過，通膨問題可望緩解，另能源危機是否擴大，要看OPEC+是否增產以抑制油價漲勢；但受美科技股修正，台股逆風大跌，在「沒有方向、沒有主流股」，量能也出不來；目前市場正期待10月14日台積電重量級法說會釋出的內容，而從整體經濟復甦持續來看，台股長線趨勢仍看上。

(時報資訊)