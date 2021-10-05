8吋晶圓代工廠世界先進積極擴建新產能，為提高經營管理戰力，世界先進確認，前台積電資深處長尉濟時將轉職到世界先進擔任營運長一職，因應未來發展與產能擴張，董事長暨總經理職位仍由方略擔任。

由於8吋晶圓代工產能嚴重供不應求，短缺情況預期會延續到2023年，世界先進今年訂單能見度已達年底，明、後兩年訂單能見度高，所以加快擴產腳步因應強勁需求。世界先進提高今年資本支出至85億元，同時以9.05億元買下友達竹科L3B廠以用於擴產所需。

設備業者指出，世界先進2019年併購格芯新加坡8吋廠，2020年月產能提高逾3萬片，2021年將擴產至4萬片，後續滿載運作最高可建置6萬片規模。竹科L3B廠在完成生產線建置後，未來每月可增加4萬片產能。至於桃園廠（晶圓三廠）擴增的2.4萬片產能將在明年全部開出。

聯發科執行長蔡力行於1999年擔任世界先進總經理時，曾點名尉濟時到世界先進協助工廠管理，顯見尉濟時出任營運長一職，對世界先進營運將是一大助力。而世界先進設立營運長一職，係為因應公司未來發展與產能擴張。

尉濟時擁有美國賓州大學電機博士學位，曾在英特爾任職，之後在台積電有31年的工作經歷，歷任過生產營運、業務開發及行銷等領域，業界預期會是世界先進營運長的合適人選。

不過，尉濟時是轉職至世界先進擔任營運長職務。台積電在世界先進董事會中的代表人，仍然是董事長方略與副董事長曾繁城。

(時報資訊)

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