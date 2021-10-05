台積電即將在14日召開法說會，外資圈提前動起來，高盛證券指出，台積電下半年毛利率鞏固五成沒問題，單季每股純益將逐季走高，第四季甚至可望創突破6元，因而維持市場最高1,014元股價預期，納入「亞太區首選買進名單」，助台積電戰勝年線保衛戰一臂之力。

台積電身為最大權值股，當台股面臨外部逆風，導致國際資金調節時，往往是最容易被外資大舉賣超變現的對象，股價從波段高點638元以來，國際機構法人賣多於買，迄今已回檔一成。不過，各大外資券商對台積電多維持樂觀態度，海通國際證券電子研究主管蒲得宇甚至逆勢調升股價預期至750元，高盛證券則在台積電法說會倒數十天前，率先重申看好台積電。

高盛證券最新供應鏈調查發現，儘管終端需求浮現雜音，但需求缺口仍遠遠大於供給量，為支應客戶強勁需求，重申台積電很可能調升未來三年資本支出預期，從千億美元拉升到1,080億美元，同時，台積電依靠調升晶圓代工報價，有助化解成本壓力，並帶來更佳收益。

高盛證券並預料，台積電在即將到來的法說會上，將調升獲利預期。外資估算，台積電第三季營收季增率為12.7％，毛利率、營業利益率各是50.9％與40.5％，單季每股純益5.97元；放眼第四季，營收可望再季增2.5％，毛利率進一步小幅上升至51％，單季每股純益6.1元、締造新紀錄。

至於台積電法說聚焦重點，高盛證券認為，首先將著眼台積電調漲晶圓代工價格後，有助釐清產業真實需求。其次，在5G、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、車用，以及未來有更多創建投資擴產計畫的加持下，台積電資本支出料將有再度調升空間。再者，台積電多次重申50％以上毛利目標，這次法說會釋出的長線毛利率展望，仍值得持續關注。

(時報資訊)

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