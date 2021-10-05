劉德音 晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音日前接受美國時代雜誌（TIME）訪問，針對車用晶片缺貨問題提出說明，談及供應鏈中肯定有人在囤積晶片，以及台積電如何協助改善車用晶片短缺過程。另外，台積電將在三年投資1,000億美元擴產，劉德音表示總投資金額聽來十分驚人，但就他來看可能還是不夠。

為了因應全球半導體產能不足及車用晶片嚴重短缺問題，美國白宮9月23日再度邀集汽車大廠及包括英特爾、台積電、三星等在內的科技廠商舉行線上會議商討解決對策。台積電在會後發布聲明表示，會持續積極投入並與供應鏈合作，克服全球半導體供應短缺的問題，而台積電已採取了前所未有的行動來面對挑戰，2021年台積電將車用晶片中最重要的微控制器（MCU）產量提升60％。

台積電在今年2月就因車用晶片短缺而面對各方壓力。而早在去年，因為受到新冠肺炎疫情影響，經濟前景不明，車廠很早就向晶片供應商砍單，因此當景氣快速復甦時，車廠難以因應隨之而來的需求，當時晶片平均交期達15周。

劉德音受訪時指出，對於車用晶片缺貨，車廠將矛頭指向台積電，但劉德音告訴車廠，你們是台積電的客戶的客戶的客戶，台積電怎麼可以在不優先考慮其它客戶的情況下先給車廠晶片。

為了改善相關晶片短缺問題，劉德音在訪問中提及，為了解決問題，台積電團隊對不同的數據進行多重檢核，以了解哪些客戶是真正需要晶片，哪些客戶是在囤貨。台積電也在學習，因為以前不需要這樣做，這也迫使台積電做出艱難的決定，推遲對被認為沒那麼迫切需要的重要客戶的訂單。

劉德音指出，在全球晶片短缺的情況下，被送往工廠的晶片比用在產品上的還多，意味著供應鏈中肯定有人在囤積晶片。劉德音提到，雖然有時客戶可能不滿意，但台積電要為產業做最好的事情。而回顧為了解決車用半導體的短缺，台積電已積極展開多項行動，除了調查客戶真實需求外，也快速拉高相關產能。

半導體產能不足及晶片缺貨，各國也開始重視並扶植半導體產業，美國總統拜登提出的2兆美元基礎建設計畫，其中500億美元將用於投資半導體，以維持技術領先及競爭力。如何吸引半導體投資已成為包括美中貿易紛爭在內的地緣政治重要議題，而台積電已宣布三年1,000億美元的投資計畫，但劉德音表示總投資金額聽來十分驚人，但就他來看可能還是不夠。

(時報資訊)