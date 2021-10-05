中央銀行9月23日第三季理監會決議祭出第三波選擇性信用管制，取消第二戶房貸寬限期，10月1日隨即找36家銀行和信合社到央行喝咖啡，耳提面命的「明示」各銀行，對於首購和第二戶應有「差別定價」。

央行強調，找銀行開會主要是了解銀行辦理選擇性信用管制實施情形，強化執行成效，會中請金融機構不動產放款遵循二大事項：一是銀行辦理放款業務應落實授信風險定價原則，同時要確實落實授信風險差別定價原則，避免削價競爭。

二是銀行辦理不動產抵押貸款業務，應向借款人充分說明利率定價方式，以利借款人做好財務規劃。即銀行應就房貸商品的利率變動、貸款期限長短，及本金償還方式等內容，充分告知借款人，提醒注意房貸利息負擔及應繳金額的影響。

在這場會議中，央行雖然沒有明說，但透露給行庫的訊息就是，對於第二戶房貸除了取消寬限期，也不應給予和第一戶相等或更低的利率，否則就是殺價競爭。另外，央行理監事會議雖未調整利率，但預告後續利率可能走高的意味濃厚，因此耳提面命銀行要提醒客戶不要過度擴大財務槓桿，以免未來利率風險大增。

銀行主管認為，央行找銀行喝咖啡是第一步，如果銀行沒辦法理解央行的用心並採取自律措施，下一步就是透過專案金檢，對不自愛的銀行重懲。目前看來，大型行庫已經積極回應央行，接下來民營銀行也可望跟進，可以說未來第二戶房貸利率的地板價就是1.5％起跳。

央行總裁楊金龍9月30日赴立法院財委會業務報告時，也透過統計數據說明採取第三波選擇性信用管制的考量，主要是聯徵中心資料示上半年自然人持有兩筆房貸者持續且明顯增加，又以六都及新竹縣市比重達82.6％最多。

銀行主管指出，央行所以這麼快就有動作，主要是第四季向來是房市旺季，加上有建商不怕死嗆央行「愈打房價愈高」，因此才在第三波選擇性信用管制上路僅一周，就又召集銀行開會，進行道德勸說。

由於聯徵提供央行資料提及，建築貸款年增17.1％主要是因購地貸款年增達26.7％，購地貸款占建築貸款比重升高至61.7％，平均成數升高至63.6％，顯示近年建商積極購地而推升地價，成為新建住宅價格上漲關鍵，銀行主管指出，後續央行是否也會就土建融最低利率「暗示」銀行，是接下來觀察指標。

(時報資訊)