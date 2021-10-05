瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，目前全球游資豐沛，台灣資金太多，兆豐、一銀率先調漲第二戶房貸利率到1.5％以上，這個動作宣示性意義濃厚，不希望太多游資進入房市；不過，現階段僅調高0.1～0.2％，真的很無感，但如果接下來公股行庫一家家陸續踩煞車、聯合調高第二戶房貸利率，就等於宣示便宜的資金到此為止，預期將讓第四季原本是傳統旺季的房市，出現降溫的疑慮。

創意家行銷團隊副總柯仲武表示，其實房貸利率只要在2％以下，都屬於低利環境，對於擁有資產的第二戶以上購屋客戶，不論買預售屋或中古屋、新成屋，微幅調升0.1～0.2％的房貸利率，影響應該不大、也多能負擔得起。

柯仲武表示，公營行庫陸續宣示調高第二戶房貸利率，再加上9月底央行才祭出第三波房地產信用管制措施，取消全台八縣市自然人第二戶房貸的寬限期，這些動作在在都顯示，政府隨時緊盯房市，不容許房市不當炒作，政策上在第四季隨時有可能再加碼調控房市，這對房市發展反而更健康。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，央行希望銀行針對不同授信風險給予差別利率，過去換屋、非自用與首購利率就會有所差異，但這幾年資金較為寬鬆，現在也是恢復到比較正常的狀況，對於首購、先賣後買者，並沒有影響。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，如以20年1,000萬房貸，利率1.3％和1.5％相比，每月約差915元，對第一間房子貸款未還完的換屋者來說，壓力不小，也讓許多換屋族可能會降低預算，或是等待買房更好時機。加上央行態度明確，未來可能會有不少行庫隨之跟進，換屋族下手前得先想好財務規劃，免得壓力過大。

(時報資訊)