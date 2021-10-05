公平會主委李鎂。 建商濫用「完售」行銷手法，違反預售屋紅單新制規定，公平會主委李鎂4日指出，房地產行銷廣告對消費者影響太大，一旦有交易糾紛，訴訟程序冗長，公平會將把預售屋行銷廣告列為重點稽查項目。

台中市北屯重劃區建案有建商表示2房房型在2小時內完銷，日前內政部偕同財政部及地方政府展開聯合稽查。對此，李鎂4日在立法院經委會進行業務報告並備詢時表示，公平會已立案調查中。

李鎂指出，以社會通念來講，「完售」應該是賣完了、沒得買了，若只是優先議價、簽個意向書，但價格多少、面積、有無停車位、何時交頭期款或移轉交屋等訊息都不知道，「這樣叫完售嗎」？

她說，對房價的問題，政府各主管機關各有分工，公平會任務不在價格高低，而是交易秩序，尤其是預售屋，民眾一生可能只買一戶，買房子一定會非常慎重，也會考量經濟負擔，而預售屋資訊只有建商、廣告主知道，更有義務提供透明完整的資訊。

李鎂指出，每個議價過程，建商都應將資訊完整提供，如果用「完售」行銷手法，讓消費者以為不買就買不到，因此在急迫、輕率或沒經驗情況下做出衝動的決定，在公平法之下就是處理不可有不實廣告、不可有欺罔有失公平等行為，若有類似案件，將會主動調查。

李鎂強調，公平會不反對任何促銷手法，但基本精神是不可有違反公平法行為，未來有類似的情形，公平會都會主動調查，因建商是掌握資訊的一方，本於企業社會責任，應將資訊透明，並向社會揭露。

有立委在質詢中直指，公平會開罰建案廣告不實罰鍰金額，相對於高房價恐不算什麼，建商只是將罰鍰當作行銷廣告成本一部分，應該公開訊息，用市場力量制裁不良建商。

李鎂說，各地房價高低不一，公平會管的不是房價，是交易秩序，對於建案有廣告不實情形，公平會委員一旦做成開罰決議，就會立刻發出新聞訊息周知社會大眾，後續公開訊息這塊力道會再更加強。

(時報資訊)