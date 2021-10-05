中華經濟研究院發布9月台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續三個月擴張，指數微升0.6至57.3，主要是台灣本土確診人數邁向清零，刺激內需消費市場回溫，加上10月振興五倍券發放，力挺服務業復甦，效應甚至可延續至明年第一季。

中經院院長張傳章表示，NMI四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。非製造業步出本土疫情衝擊，陸續進入正常營運活動，其中商業活動在6月觸底後連續三個月擴張，但指數回跌4.8至56.7。新增訂單（新增簽約客戶或業務）6月觸底後，也已連續三個月擴張，指數56.9，較8月微幅攀升0.7。

非製造業存貨為連續二個月擴張，指數續上揚3.2至53.9，為2020年2月以來最快擴張速度。未完成訂單（工作委託量）已連續五個月呈現緊縮，指數攀升4.9至49.9。另未來六個月展望指數連續三個月擴張，但指數回跌1.3至57.0。

非製造業八大產業中，有七大產業皆呈現擴張，僅金融保險業轉為緊縮。張傳章指出，金融保險業呈現緊縮，主要是受到大陸恒大事件的影響，台股震盪下跌，直接造成自營收入及手續費的衝擊。

但因時序進入第四季的傳統消費旺季，加上振興五倍券的發放，內需導向的非製造業，預期也將漸恢復正常營運，並關注恒大後續展，有沒有引發骨牌效應。

八大產業依擴張速度排序為營造暨不動產業63.3、教育暨專業科學業62.5、運輸倉儲業58.8、住宿餐飲業58.3、批發業57.7、零售業56.6與資訊暨通訊傳播業53.7。金融保險業49.7、轉為緊縮。

中經院副院長王健全認為，金融保險業表現相對較差，除恒大事件外，緊接著又有限電危機，且未來恐怕會變成常態，若進而造成供應鏈斷鏈，金融市場波動續擴大，股市震盪恐將延續。

就整體服務業來看，顯現「不平衡復甦」現象，其中房地產、專業科學、運輸倉儲等表現較好，但民生消費、娛樂業等表現差，期待振興券發放後，創造活絡內需景氣的明顯效果。

(時報資訊)