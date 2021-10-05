中華經濟研究院4日發布，9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）下滑4.3至57.8的2020年10月以來最慢擴張速度，但PMI仍連續15個月呈現擴張（指數50以上），代表整體製造業擴張速度自先前的高原期回復疫情前的較正常水準。

中經院院長張傳章表示，製造業未來六個月展望指數也已連續14個月呈現擴張，9月指數55.5則是2020年9月以來最慢擴張速度。從廠商回報來看，觀察到記憶體、智慧手機、汽車、面板等出貨量都下修，價格有回跌現象，加上第四季總經政策風險增加不少，未來經濟走勢仍需密切觀察。

9月六大產業中，五大產業回報PMI為擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業60.4、電力暨機械設備產60、交通工具產業59.5、食品暨紡織產業54.7與基礎原物料產業54.4。化學暨生技醫療產業則是49.5，轉為緊縮（指數低於50）。

中經院副院長王健全認為，以整體製造業現況來說，顯現「上肥下瘦、夾心餅乾」，即上游廠商將多數的成本增加，轉嫁給下游，因此下游廠商會比較辛苦。但零組件因為與下游系統業者間的時間期較短，相對比較難轉嫁，若直接轉嫁消費者則可能不被接受，即形成夾心餅乾的結果。

美國塞港問題持續，加上電子關鍵零件缺貨嚴重，使得供應商交貨時間指數已連續11個月維持在60以上的上升速度，但指數回落0.5至69.1。未經季調的存貨指數在7月攀升至創編以來最快擴張速度的62.7後，連續二個月擴張速度趨緩，指數續跌2.3至55.1。

自2014年11月以來，全體製造業首次連續三個月回報客戶存貨過高（高於當前客戶所需，高於50）的51.8，反應廠商不再像上半年因供應鏈風險而積極追貨，回到降低價格波動風險、調節訂單與存貨結構因應。

原物料價格指數已連續11個月維持在70以上的上升速度，但續跌2.2至77.9，為2020年12月以來最慢上升速度。未完成訂單指數續跌2.6至56.1，為2020年9月以來最慢擴張速度。

(時報資訊)