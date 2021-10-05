美國貿易代表戴琪4日表示，近日她將與中國就落實雙方貿易協議進行對話，同時拜登政府將對中國啟動「有針對性的關稅豁免程序」。美國官員透露，中美雙方貿易代表有望在近期舉行線上會議，展開新一輪貿易談判。

戴琪4日在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）演講，公布拜登政府對中國貿易政策。根據外電取得的演講提綱顯示，戴琪指出，她打算在未來幾天與中國就落實雙方2020年1月簽署的貿易協議進行「坦誠對話」。她說：「中國作出有利於美國某些行業的承諾，其中包括農業，這是我們必須落實的。」

路透引述美國官員指出，戴琪將針對中美第一階段貿易協議，尋求與中國國務院副總理劉鶴以視訊會議方式進行新一輪談判，但尚不會針對中國的國家補貼和其他結構性問題展開第二階段貿易協議談判。

在關稅方面，拜登政府將啟動「有針對性的關稅豁免程序」，但不排除在未來再度施加新關稅。官員強調，中國採購承諾並未兌現，因此美國仍不會放棄對中國施加任何貿易政策工具，以要求中國履行第一階段貿易協議的承諾。

中國承諾將在2021年底前擴大美國商品採購，但據彼得森國際經濟研究所（PIIE）最新數據顯示，截至2021年8月，美國實際對中出口產品僅為雙方協議目標的62％，實際採購額仍落後。

(時報資訊)