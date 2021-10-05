房貸升息，行庫開第一槍！為落實中央銀行提出的「差別定價」，公股銀行已全面評估調升第二戶房貸利率至1.5％以上，相較目前第二戶房貸利率約1.32～1.4％的水準，利率調升至少逾0.1個百分點。未來在央行畫定八熱區（即六都加新竹縣市）買第二戶者，不但沒有寬限期且利率至少1.5％，將是雙重打擊。

合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達指出，央行近期已經要求銀行針對第二戶、第三戶的房貸要有差別定價，以管控市場風險，合庫銀已評估要調整第二戶房貸利率到1.5％以上，讓第一戶、第二戶以上的房貸利率有所不同。

兆豐銀行總經理蔡永義表示，針對房仲進件的非首購房貸利率，兆豐銀不分區域，將全面提高至1.5％以上，但中古屋首購、青安首購族群的房貸利率不受影響。

目前兆豐銀房貸放款比重占總放款比重達28％以上，逼近第72條之2的30％上限，蔡永義指出，未來將鎖定第二戶拉高房貸利率，透過「以價制量」的方式控管風險。

第一銀行總經理鄭美玲也說，內部已規劃針對特定地區調高第二戶房貸利率，初步將以1.5％以上為規劃，但尚未定案。至於第一戶房貸利率不受影響，主要是希望鼓勵自住民眾購屋。

鄭美玲表示，過去第一戶與第二戶房貸利率差距不大，未來第二戶房貸利率將與第一戶的利率有「顯著差異」，而第一戶利率為了照顧首購族，因此利率維持不動。

除了合庫銀、一銀、兆豐銀，臺灣銀行、土地銀行、華南銀行、臺灣企銀和彰化銀行等也表示，朝調整第二戶房貸利率的方向規劃中。

除了財政部的青年安心成家專案貸款，目前各行庫首購房貸（指名下僅一戶）最低利率多數為1.31％，第二戶房貸利率則自1.32～1.4％不等。如果以貸款1,000萬元、30年本利攤還計算，房貸利率1.4％，每月償還本息金額是34,034元，30年合計支出的總利息是225萬元；利率如調高至1.5％，每月還款金額提高至34,512元，總利息支出增至242萬元。

銀行主管指出，依往例，央行每調高政策利率0.125個百分點，銀行端反映調高利率的幅度大約是0.1個百分點，也就是雖然央行理監事會並未調整利率，大型行庫如果把第二戶房貸利率拉高至1.5％起跳，對房貸利率的衝擊相當於央行升息半碼的威力。

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