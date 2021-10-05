FB、IG都陣亡！全球社群平台龍頭Facebook以及旗下服務，包含Instagram、WhatsApp、Messenger在晚上11點50分左右在全球出現當機情況，當機情況監測網站《DownDetector》顯示上述服務都在今天有大量報告出現問題的情況。
當前如果登入Facebook、Instagram，都會出現等候載入的情況，持續刷新都沒有辦法看見最新頁面。Twitter上的網友都在調侃，「目前Facebook、Instagram、WhatsApp都當機，網友都往Twitter狂衝！」顯出頗為爆笑的一面。
Facebook官方推特目前靜悄悄，但是網友在網路上的抱怨聲已經四起。
(時報資訊)
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