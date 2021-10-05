Facebook還有旗下服務Instagram、WhatsApp、Messenger今晚都出現當機情況。（圖／摘自DownDetector網站） FB、IG都陣亡！全球社群平台龍頭Facebook以及旗下服務，包含Instagram、WhatsApp、Messenger在晚上11點50分左右在全球出現當機情況，當機情況監測網站《DownDetector》顯示上述服務都在今天有大量報告出現問題的情況。

當前如果登入Facebook、Instagram，都會出現等候載入的情況，持續刷新都沒有辦法看見最新頁面。Twitter上的網友都在調侃，「目前Facebook、Instagram、WhatsApp都當機，網友都往Twitter狂衝！」顯出頗為爆笑的一面。

Facebook官方推特目前靜悄悄，但是網友在網路上的抱怨聲已經四起。

(時報資訊)