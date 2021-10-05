美股大多頭、賓州大學華頓商學院金融教授席格爾 (Jeremy Siegel)近期一改先前樂觀態度，對市場發出警告，認為通膨影響將衝擊整個華爾街，況且市場對於通膨仍毫無準備，華爾街投資人可能會面臨異常痛苦的一季。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，惠譽評級1日表示，圍繞美國債務上限的政治紛爭，可能損害美國原本處於高位的公債信用評級，標普全球評級（S&P Global Ratings）也在前一天發出類似警告。

席格爾指出，價格上漲面臨嚴重風險，通膨的問題將比美國聯準會(Fed)所預期的還要高，這可能會逼迫Fed加速縮減購債行動(Taper)。席格爾今年 1 月仍對市場充滿樂觀，認為今年道瓊工業平均指數站上 35000 點，較年初上漲 14%，該指數也在8月16日達到歷史新高35631.19 點，但如今已經退守到34000點關卡。

席格爾表示，股市表現與Fed所提供的流動性相當有關，若加速退出寬鬆貨幣政策，以及啟動升息循環不斷向前推進，都會造成市場劇烈震盪。席格爾特別關注成長股，尤其是資金流動性對科技股的影響，他預測那斯達克指數將面臨大幅下跌，市場關注焦點也會轉移至價值股身上。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34002.92 -323.54(0.94%)
05:04
S&P500
4300.46 -56.58(1.30%)
05:04
Nasdaq
14255.48 -311.21(2.14%)
05:16
費半指數
3180.06 -81.13(2.49%)
05:16
日經225
27881.21 -563.68(1.98%)
08:16
南韓KOSPI
2989.96 -29.22(0.97%)
08:16
香港恆生
24036.37 -539.27(2.19%)
10/04
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7011.01 -16.06(0.23%)
10/04
法國CAC
6477.66 -40.03(0.61%)
00:05
德國DAX
15036.55 -119.89(0.79%)
10/04

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