全球金融市場近期面臨大幅修正，台股周一(4日)以16600.52點開出後，指數漲逾百點，一度來到16680點，隨即賣壓湧現，同時港股、日韓股也出現超過1~2%跌勢，台股終場收跌162.54點、報在16408.35點。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，有許多專家把台股下跌跟恒大危機連結，他認為這是市場的錯誤解讀。

謝金河表示，恒大地產以及恒大物業停牌，衝擊整個亞股，但停牌有好消息，也可能有壞消息，像今天恒大系沒有停牌的恒大汽車大漲近三成，恒騰網路上漲9.52%，這兩家沒有停牌的公司大漲，可以推測恒大地產以及恒大物業停牌可能有好消息，這不是台股下跌的理由。

後來媒體傳出，生創展可能承接恒大物業項目，恒大地產龐大債務神仙也難救，但恒大集團被肢解，仍然有存活的機會，恒大物業以物業管理為主業，是輕資產的企業，許家印護不了，一定會有人要。因此，合生創展拿下恒大物業很合理。

謝金河認為，恒大風波，可以不用理會恒大的問題，重點在於大陸房企會不會掀起骨牌效應？還有大陸房地產市場會不會泡沫化，立法院居然有立委要求財政部長要為恒大對台股造成的衝擊護盤，這是很奇怪的事。謝金河指出，台股下跌的可能性，還是在於這次限電衝擊到的產業鏈，十一長假後，大陸限電會多久？台廠可能首當其衝。

貨櫃三雄苦吞2根跌停，代表市場以最激烈的態度在反應大陸限電對運價的影響，航運，印刷電路板(PCB)產業等受到衝擊最大。

至於今年台股上半年上市櫃公司獲利已逾2兆元，第三季可能超過1兆元，問題在第四季大陸經濟的變數，現在很多變數待釐清，台股這麼激烈反應股價，隠含了對第四季及明年景氣的悲觀預期。

謝金河警告，貨櫃三雄大跌，把台股整體本益比往下壓縮，台股第四季籠罩著低氣壓。

(時報資訊)