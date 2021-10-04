美國本周將公布９月非農就業報告，成為美國聯準會(Fed)縮減購債行動(Taper)的標準之一，加上恒大危機、大陸限電問題未解，亞股周一面臨1~2%以上的回調，美股3大指數盤前漲跌不一。美股周一(4日)開盤下跌10點，隨後翻紅上漲，那斯達克指數跌百點，電動車大廠特斯拉股價漲超2%。

截至台灣時間4日晚間9點50分，道瓊工業平均指數上漲20.32點或0.059%、暫34346.78報點；標普500指數下跌10.73 點或0.25%、暫報4346.31點；那斯達克指數下跌133.87點或0.92%、暫報14432.83點；費城半導體指數下跌29.63點或0.91%、暫報3231.56點。

5大科技巨頭股價持續重挫逾1%，電動車大廠特斯拉股價漲2.49%、暫報794.56美元；台積電ADR股價跌1.18%、暫報110.19美元；聯電ADR股價跌3.50%、暫報10.9美元。

陸美第一階段貿易協議，於2020年1月15日由美國前總統川普與大陸國務院副總理劉鶴一同簽署，當中要求北京當局必須在2年內，以2017年為基準，購買價值2000億美元的美國農產品、能源產品、商品以及服務，根據最新資料顯示，大陸預期無法完成協議內容，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)預計在美東時間周一(4日)上午10點發表談話，傳出戴琪將採取讓美企減免關稅的方式降低對美經濟影響。

雖然汽車產業受到晶片短缺打擊，導致各大車廠出現停擺，但特斯拉第3季全球交車量達 241300 輛，優於市場預期，並再度改寫特斯拉單季交車量最高紀錄。

(時報資訊)