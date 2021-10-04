隨著晶片短缺問題依舊嚴重，美國商務部9月23日召開半導體峰會，找來台積電、英特爾、三星、美光以及蘋果、微軟、美國傳統車企等各產業巨頭，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimonda)希望解決晶片荒問題，甚至要求半導體供應鏈提交晶片庫存與銷售數據，引發各界熱烈討論。

雷蒙多指出，白宮想要解決美國汽車、消費性電子產業晶片短缺問題，讓半導體供應鏈緊繃狀況盡快緩解，並且找出是否有人正在囤貨。雷蒙多透露，美國商務部打算45天內完成與供應鏈的資訊落差，雖然這是自願性質，但她已經警告各企業代表，如果不回覆政府的需求，可能啟動《國防生產法》(DPA)，要求半導體供應鏈提交晶片庫存與銷售數據，透明化晶片庫存實際狀況。

分析師認為，拜登政府不惜破壞自由貿易，也要逼迫半導體業者乖乖就範，主要就是美國目前半導體本土產能短缺，從不斷要求台積電、三星電子赴美設廠，加上美國半導體巨頭英特爾也在今年宣布重返晶圓代工業務，顯見半導體產能在科技時代如同戰略資源般重要。

據《Digitimes》報導，晶圓代工業者指出，若美國想要這些資料，就算反對也沒用，但其實受到影響的不只是晶圓代工廠，而是所有的IC設計業者也必須繳交出相關資訊，包括上下游供應鏈狀況，商業機密將全數繳出，各家廠商簽署的保密協議也將打破，這導致未來半導體產業變成美國說得算，讓自由貿易蕩然無存。

從先前的陸美科技產業爭霸來看，僅有美國半導體業者包括自家處理器自研的蘋果、AMD等，或是英飛凌、恩智浦等背後有歐洲政府撐腰的廠商。外界認為，若美國真的強硬要求這些資料，將對整個產業是大災難，從晶圓代工到IC設計業者都跑不掉，反而大陸半導體產業早就遭美國切割，中芯國際與華虹半導體受創不大。

近年科技巨頭也投入自研晶片下，甚至特斯拉、NVIDIA的AI訓練晶片，若都要遵守拜登政府要求，恐怕對於產業發展有龐大限制；此外，英特爾晶片缺貨情況最為嚴重，多年前PC處理器缺貨情況，也讓整個市況一度出現震盪，今年也宣布更新製程命名，並下單給台積電生產，若要把資訊全部公開，也將傷及可能是美國政府想要扶持的英特爾的營運。

晶圓代工業者指出，如果美國想要藉此要求台積電、三星等大廠繼續加碼投資美國，來換取商業機密的資料透明度。

(時報資訊)

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