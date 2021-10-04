大江生醫（8436）4日宣布，收購NewAge猶他州廠正式啟動，公司已部署自動化團隊赴美駐地，近期將陸續導入小瓶裝液態與其他大江美國客戶熱銷劑型，預計10月開始會有小量營收貢獻，未來可望成為海外市場的強勁動能。

董事長林詠翔表示，已正式成為大江美國廠的NewAge猶他州廠，佔地五萬平方公尺，該廠目前以大瓶裝液態產能為主，原產能稼動率高達8成。該廠為集團美國總部，力拚2023年前打造超過新台幣30億生產規模，除建置高速自動化產線外，更將結合集團關係企業之高端檢測設備、醫材、專利原料、生活日用品…等，作為布局世界級生物設計整合商社之產銷基地。

前八月營收59.62億元、年增7.91％的大江，上半年EPS達7.44元。由於併購的和康生7月開始列入合併子公司，貢獻大江合併營收，目前和康單月營收3、4千萬元，加上美國廠第四季貢獻業績，隨著併購資源整合效益發威，大江本季業績有機會創下今年高峰，下半年獲利可望優於上半年。

林詠翔表示，美國廠不僅能供應現有客戶多元豐富之商品組合，亦將針對生技醫療產業進行橫向及垂直整合，以台灣、大陸、日本、美國研發製造服務，集結國際集團部隊加速擴張全球版圖。

林詠翔表示，大江目標是十年內打造台灣生技大聯盟！初步統計，目前大江集團，除大江、和康生外，還有大江基因、大江生活、司碼瀷、光騰新藥等公司，加上還有大陸和美國的生產基地，未來的營運布局備受看好。

(時報資訊)

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