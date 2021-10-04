在氣候變遷和新冠肺炎疫情雙重危機下，全球經濟面臨空前挑戰，許多企業在重創中意識到風險管理重要性。KPMG安侯建業主席于紀隆表示，根據《KPMG CEO Outlook Pulse Survey》結果，超過五成台灣企業CEO比以往更加重視環境、社會及公司治理。

看準永續金融發展趨勢，KPMG氣候變遷及企業永續發展團隊4日出版《永續金融大不同》一書，彙集近年對資本市場、永續金融趨勢之觀察與經驗，帶領讀者重新思考金融業在資本市場的功能與定位。

世界經濟論壇發布《全球風險報告》指出，全球重大風險議題早已從十多年前的財政危機、能源價格波動等，轉變為重大傳染性疾病的散播、氣候行動失敗、生物多樣性喪失等風險，對企業運營與金融機構帶來重大影響。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠認為，在非財務因素足以引發企業鉅額資產損失的年代，金融機構的投融資決策評估應不再侷限於財務績效，考量ESG議題的永續金融已成為不可忽視的趨勢，也是全面性掌握風險衝擊的必經之路。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興表示，環境變動不只帶來風險，也創造新的機會，資金是驅動企業持續成長的引擎，永續金融的重要性在於引導企業正視ESG議題，且可提升投資人和整體產業對永續發展的重視，因此金融機構在全球經濟變革與低碳轉型上，扮演著關鍵的角色；從早期的綠色及氣候債券，到近兩年興起的可持續債券、永續績效連結貸款等，都是金融業以其核心業務開拓ESG創新商機的具體實踐。

林泉興認為，在永續金融的浪潮中，除了機構投資人與企業扮演了關鍵角色以外，另一要角是具獨立性的專業會計師，會計師作為資本市場的資訊守門員，將攜手投資人藉由關注企業的ESG績效表現來強化營運體質，建立因應新興風險的能力。同時，會計師的專業養成也能跳脫傳統架構，透過跨領域的知識整合將環境與社會領域的非財務績效資訊轉化成財務語言，提供具公信力的ESG資訊查核與確信、提高投資人信心。

(時報資訊)