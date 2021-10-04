「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」今(10/4)日圓滿結束，初估四天整體業績超乎預期，打響疫情期間首場大型實體旅展第一炮。不少參展單位表示，業績於第二天即達標。指導主辦單位台灣旅遊交流協會表示，這是台灣下半年第一場實體旅展，成功測試民眾對觀光旅遊的消費信心，意義非凡。

「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」於10/1日至10/4日在世貿一館登場，台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍表示，去年二月台灣遭COVID-19肆虐後，疫情逐漸嚴重，今年5月台灣本土疫情爆發，全國進入三級警戒後，原本預計舉辦的「2021台北國際夏季旅展」，被迫延到10月，與秋季旅展聯合舉辦，為了讓民眾享有「安心、放心、開心」的觀展環境，所有工作人員都戰戰兢兢做好二級管制下中央規定的會展防疫規範，加上現場民眾全力配合，於今天圓滿結束。

這是下半年在疫情當中首場大型實體旅展，展出規模較往年減少約一成，參展單位原本忐忑不安，擔心消費者會受疫情影響而裹足不前，影響業績，但四天下來的整體銷售未受影響，部份廠商於第二天即已達標，甚至有些廠商的優惠票券，於今天上午即全部售罄，更有的廠商向主辦單位借用數鈔機點鈔，整體買氣超乎預期。

值得一提的是，展期間在全體參展廠商、消費大眾全力配合及現場人流管控得宜下，搭配廠商推出多元優惠產品、促銷策略，加上全省加碼券，及五倍券刺激消費，讓廠商不僅滿意，對台灣未來的觀光產業更具信心，認為這次旅展已具指標性，明顯為台灣旅遊產業注入強心針。

(時報資訊)