紐西蘭總理阿爾登4日宣布，從之前要撲滅新冠病毒的抗疫政策，改為採取與病毒共存策略，強調政府打算「積極地控制病毒」。

從6日開始讓紐國最大城市奧克蘭逐步重新開放，第一步是允許兩個家庭最多十人戶外聚會，恢復海灘等休閒活動。

(時報資訊)

#奧克蘭 #病毒 #紐西蘭

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