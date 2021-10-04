北京當局今年加強國內互聯網巨頭監管，以及針對叫車平台數據、補教業、金融科技以及房地產活動進行調控，讓外資擔憂大陸資本市場是否已經出現無法預測、甚至威脅大過利潤的風險。外資一份報告揭露，即便是投資美股ETF，對於大陸的曝險也相當大，其營運動能有很大一部分來自大陸，比重甚至達25%。

據《金融時報》報導，美銀的研究報告指出，標普500指數成分股當中，有79家企業至少有5%營收來自大陸市場，包括近期也遭到大陸有意監管的澳門博彩業，其中拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)來自大陸營收達63%，永利度假村(Wynn Resorts)更高達7成。

此外，半導體產業也是緊密與大陸市場接觸，美國半導體巨頭高通有60%來自大陸，德州儀器、光學儀器製造商IPG Photonics分別占比55%、42%。美股ETF對於大陸也有不小曝險程度，包括追蹤半導體的VanEck半導體ETF(美股代號：SMH)占比超過25%，追蹤全球指數的VanEck低碳能源ETF(美股代號：SMOG)的成分股營收有27.9%來自大陸，First Trust那斯達克100科技類股指數ETF(美股代號：QTEC)則有16.6%。

美銀報告指出，過去20年，全球經濟成長率有30%由大陸貢獻，高於美國的21%，標普500指數從1990 年以來，將近8成利潤率漲幅，由全球化帶動。該報告也指出，全球投資人想要切割大陸市場帶來的風暴，由於全球金融市場相當緊密，或多或少難以避開。

(時報資訊)