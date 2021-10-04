杏輝(1734)布局天然植提物版圖再傳捷報！4日公布，子公司杏輝天力將管花肉蓯蓉提取物及茯苓提取物組合「腦康」產品，獲得中國大陸「一種具有改善記憶力功效的組合物」的功效專利授權。法人預期，該專利將有助於產品商化，成為未來重要成長動能。

根據現代中藥藥理研究證明，中藥肉蓯蓉與茯苓均具有一定的補腦健腦含提高記憶力效果，過去茯苓也常用於抗衰老及寧心安神配方中。法人表示，杏輝天力將管花肉蓯蓉與茯苓兩大植物提取物組合「腦康」產品，有益於改善腦部記憶力，潛在場商機相當可觀。

近年展現高研發能量的杏輝天力，專攻天然植提物，三大主力原料管花肉蓯蓉提取物、茯苓提取物及核桃肽粉研究成果豐碩，其中，管花肉蓯蓉長期與全球知名傳銷合司合作，開發保健產品行銷全球，此次結合茯苓取得的專利，備受看好。

杏輝指出，公司專注在腦部健康領域的產品研發，「腦康」顧名思義就是維持腦部的健康，以中醫與現代藥理的基礎原則，將杏輝兩項獨家原料管花肉蓯蓉提取物及茯苓提取物組合，開發成為維持腦部健康的新項天然植物配方，透過人體臨床試驗觀察，發現有助於改善記憶的效果，因而獲得專利。

杏輝延緩衰老的「蓉憶記」保健食品，其主要原料就是管花肉蓯蓉提取物，主要成分AIE2可抑制大腦中類澱粉蛋白生成，保護神經細胞不被自由基或毒蛋白傷害，在人體臨床試驗觀察發現，可減緩阿茲海默患者的記憶退化現象，同時於健康人群試驗，也發現能促進血液中神經生長因子(BDNF)濃度。

(時報資訊)

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